Tierna reacción de una abuelita por recibir boletos para Justin Timberlake

Quien piense que hay una edad límite para ir a un concierto, está muy equivocado. Si no lo cree, puede preguntarle a Bette Maloney, una mujer de 88 años de edad que se prepara para ir a uno de los conciertos de su cantante favorito: Justin Timberlake. Como regalo de Pascua, esta tierna abuelita recibió las entradas para el show, algo que la emocionó demasiado porque volver a ver al cantante en vivo era uno de sus más grandes deseos. Su reacción al ver los tickets se hizo viral por la ternura que rodea a una de las más grandes admiradoras del ex 'Nsync.

VER GALERÍA

Para Bette, a quien cariñosamente llaman Nammie, fue una grata sorpresa encontrar en su cesta de pascua algunos dulces, pero no se comparaba con la emoción que se reflejó en su cara cuando descubrió entre los confites un papel que desenvolvió con cuidado. Al leerlo, la reacción de Nammie era de incredulidad. "¿Esto es real?", preguntó impactada. "¿De verdad real?", cuestionó apenas creyendo que podría estar entre el público de Justin en su parada en Orlando, Florida. "¡He estado tratando de pensar cómo ahorrar para ir!", dice contenta en un video capturado por su nieta Sarah Watson.

Notas relacionadas:

- ¡Sorpresa! Justin Timberlake detiene un concierto para hacer un emotivo anuncio

- Con un mensaje en Twitter, Rafa Nadal hizo realidad el sueño de una fan de 92 años de edad

Nammie no es la única fan de Justin en la familia. Su hija Beth y otra de sus nietas también irán al concierto para vivir con ella esta maravillosa experiencia. Bette, quien durante 42 años dedicó su vida a la docencia, se hizo fan de Justin cuando lo vio actuar en uno de los shows de Saturday Night Live, después lo volvió a ver en The Tonight Show y desde entonces no ha dejado de pensar en volver a ir a uno de sus conciertos. A pesar de su sorpresa, Nammie ya ha tenido la oportunidad de ver en vivo al también actor y esposo de Jessica Biel. En diciembre de 2013, cuando Justin presentaba la gira 20/20, Nammie y su familia pudieron verlo de cerca.

Una publicación compartida de Sarah Watson (@sarahannewatson) el Mar 31, 2018 at 3:46 PDT

Una admiradora de corazón

Además de ver las presentaciones en vivo de Justin Timberlake, Nammie suele buscar información del cantante en las revistas y periódicos que llegan a sus manos. "Tiene todos sus discos y pasa horas en su iPad viendo los videos de Justin", contó Sarah a Wesh TV. La vida privada de Justin tiene muy contenta a Nammie. "Además de que considera que es un hombre muy talentoso, le encanta que esté casado y tenga un hijo hermoso", dijo Sarah. "Para ella Justin ya sentó cabeza", explica entre risas.

VER GALERÍA

Después de ver cómo la historia de su abuela se hizo viral, Sarah espera que Justin Timberlake la tenga en cuenta para su concierto, tal como hace con algunos otros admiradores. Hace unos días, el cantante se convirtió en el cómplice de una de sus fans para ayudarle a revelar a su familia que está esperando un bebé. "¿El papá está aquí?", preguntó Justin. "No", dijo la chica causando la risa de los asistentes.