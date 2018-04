Así fue el encuentro de Clarissa Molina con Luis Miguel

Vivir en Miami trae varias ventajas, además de tener la playa cerca, famosos como Luis Miguel pueden aparecer en cualquiera de los restaurantes o lugares de moda. Justo eso fue lo que sucedió este fin de semana cuando Clarissa Molina se divertía en uno de los locales de comida a las orillas de la bahía. Sin esperar encontrar a algún actor o cantante famoso, la conductora de El Gordo y la Flaca se llevó una grata sorpresa al escuchar que una gran celebridad pasaría justo a su lado.

VER GALERÍA

Como toda una fan, Clarissa se puso un poco nerviosa al enterarse que Luis Miguel estaba a unos cuantos pasos de ella. Para capturar el momento de la forma más discreta posible, Molina sacó su celular y fingió que se tomaba una selfie, un movimiento con el que pudo grabar por unos instantes al cantante.

Notas relacionadas:

- De telonero a estrella: así era Diego Boneta antes de 'convertirse' en Luis Miguel

- ¿Cómo reaccionó Luis Miguel al ver a Diego Boneta interpretándolo?

El Sol estaba vestido semi formal con un pantalón beige, camisa blanca y una chaqueta azul marino. Al estilo beachy, agregó un sombrero Panamá a juego con su pantalón. La presencia de Luis Miguel en el lugar no era coincidencia. La mesa de Clarissa estaba ubicada muy cerca del muelle en el que entran y descienden las personas de los lujosos yates que dan una impresionante vista de noche. En uno de ellos viajaría el cantante y subió a él con un vaso en la mano y una gran sonrisa en la cara. Clarissa, como toda una paparazzi, grabó el momento en el que Luis Miguel entraba al yate ayudado por un hombre para después desaparecer en el barco. Minutos más tarde, el yate zarpó con rumbo desconocido.

Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el Abr 8, 2018 at 7:01 PDT

Falta poco para ver la vida de Luis Miguel en la pantalla chica

En poco más de dos semanas se estrenará la esperada serie biográfica de Luis Miguel, protagonizada por Diego Boneta, una producción de MGM y Gato Grande, y que en EU veremos por Telemundo y en Latinoamérica por Netflix. Luis Miguel: La serie, contará a detalle cada una de las etapas del artista, desde su acenso a la fama hasta los pormenores familiares.

VER GALERÍA

Poco a poco se han visto algunas imágenes de Diego Boneta interpretando al cantante, en ellas se nota una similitud tan grande que hasta el mismo Luis Miguel ha quedado impresionado con el parecido. "Le enseñé fotos porque cuando me vio yo tenía otro look. Estaba él muy feliz. No daba crédito lo cual a mí me hizo aún más feliz", recordó con una sonrisa el actor de 27 años en una plática para Telemundo. Las palabras de Luis Miguel al verlo como un auténtico doble, lo hicieron sonreír aún más. "Cuando me vio en personaje, se me quedó viendo y dijo: '¡Es que qué guapo eres!'".

Luis Miguel asesoró en persona a Diego Boneta para lograr una mejor interpretación. El actor, además de conocer en carne propia a la persona a la que caracterizaba, logró tener una buena relación con él. "Algo que no me esperaba de él es su gran sentido del humor", dijo visiblemente emocionado por la experiencia que este proyecto ha llevado a su vida.

VER GALERÍA