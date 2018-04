Con un derroche de sensualidad, Aracely Arámbula se despidió de MasterChef Latino

Aracely Arámbula se despidió este domingo del set de Masterchef Latino luego de tres meses al frente del programa culinario. Como era de esperarse, la conductora lució espectacular durante la gran final de la emisión producida por Telemundo, luciendo un increíble atuendo al igual que lo hizo durante cada uno de los episodios del programa.

Para la especial ocasión, la guapa actriz de 43 años eligió un elegante vestido negro firmado por Charbel Karam. El diseño repleto de transparencias y detalles dorados pertenece a la colección Desert Phoenix de la marca originaria de los Emiratos Árabes. Con su característica sonrisa, Aracely inició la transmisión con un emotivo mensaje para los finalistas.

“Hoy termina una feroz competencia que comenzó hace 13 semanas. Durante todo este tiempo hemos visto como 14 aficionados a la cocina superaron grandes retos. Tres de ellos, han sido elegidos finalistas por nuestros jueces”, comentó ante las cámaras de la televisora hispana.

“Sin duda, son un vivo ejemplo de que lo más importante en el camino hacia la victoria, es el viaje que realizamos. Para llegar hasta esta gran final, han tenido que realizar muchísimos sacrificios y lo han logrado gracias a su esfuerzo, gran trabajo y dedicación”, explicó.

Luego de una serie de pruebas y una complicada decisión, Sindy Lazo se convirtió en la primera ganadora de Masterchef Latino, con lo que también se hizo acreedora a un premio económico de 100 mil dólares: “Es un sueño hecho realidad. Toda la vida quise hacer esto, pero tenía miedo porque no me sentía preparada. Gracias al programa de corazón, por todo lo que me han eneseñado. No solo me han cumplido un sueño, me han ayudado a encontrar mi pasión en la vida”, explicó la venezolana entre lágrimas.

Durante un chat en vivo a través de redes sociales, Sindy habló de sus planes a futuro y de la experiencia de participar en el popular concurso: “Tengo mucha ilusión, quiero preparar la torta de queso con la que entré al show. Me gustaría llevarla a muchos países y a muchas ciudades para que la gente pueda conocer un poquito de mi sabor. También estoy escribiendo, tengo ganas de sacar un libro contando mi experiencia en Masterchef Latino. Ya veremos qué pasa”, explicó.

“La presión de cocinar ahí es algo increíble. Por eso a veces se me salieron las lágrimas. En una ocasión que yo destapé una olla de presión, no podía creer que eso me quedara así, fue increíble. Fue un platillo que le dediqué a mi abuela, a la que le pedí mucha ayuda cuando decidí entrar a la competencia. Nunca me dejó sola”, relató.