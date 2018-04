Rashel Díaz sobre su esposo: 'La edad para mí es un número que no te da felicidad ni te la quita'

Para Rashel Díaz, la diferencia de edad con su esposo no representa problema alguno, a pesar de que en varias ocasiones su relación ha sido blanco de todo tipo de comentarios, ya que su marido, Carlos García es casi 10 años menor que ella. A través de una publicación en sus redes sociales, la conductora de 45 años invitó a todas las mujeres que pudieran estar en su situación a hacer caso omiso del qué dirán y dedicarse a ser felices al lado de su pareja, justo como ella lo hace todos los días.

La presentadora de Un Nuevo Día (Telemundo) compartió en su cuenta de Instagram una linda fotografía al lado de Carlos, de 34 años de edad, y la acompañó con un mensaje, en el que detalló las cualidades de su marido y dejó ver que, lo verdaderamente importante son los sentimientos de una persona.

“La edad para mí es un número que no te da felicidad ni te la quita. Cuando acepté comenzar una relación con Carlos tomé en cuenta lo feliz que me hacía, su trato hacia mis hijos, lo buen padre que es, su unión con su mamá y hermana, lo trabajador y luchador que es, su amor a Dios y no en los nueve años que tenemos de diferencia”.

Rashel animó a las personas que están en una condición similar a seguir adelante con sus vidas y disfrutar de su relación. “¡Mujeres, que la edad no sea un impedimento para ser feliz! ¡Aparta ese tabú de tu vida! Cuando amamos nada realmente importa. Le pedí tanto a Dios que me pusiera al hombre correcto en mi camino y así lo hizo”.

Tras dos años de noviazgo, Rashel y Carlos se dieron el ‘sí quiero’ justo en la Día de Acción de Gracias de 2016, en una ceremonia íntima con sus amigos y familiares más cercanos. La pareja no tiene hijos en común, pero por separado son padres orgullosos; Rashel es mamá de Juan y Daniela, mientras que Carlos es papá de una niña llamada Madelyn.

¿Por qué se casaron en Acción de Gracias?

En noviembre pasado, con motivo de su primer año de casados, Rashel le dedicó una tierna felicitación en sus redes sociales y compartió con sus seguidores una fotografía de ese día tan especial.

La periodista recordó que se decidieron por hacer un evento más pequeño; pues los dos estaban convencidos que la organización de una fiesta en grande sería algo abrumador y que fue en su restaurante preferido donde tomaron la decisión de casarse en Thanksgiving.

“Hace un año decidimos unir nuestras vidas ante Dios, me parece que fue ayer cuando sentados en uno de nuestros restaurantes favoritos nos dijimos: ‘Para qué una boda tan grande, tomemos este día de Acción de Gracias para casarnos, estará toda nuestra familia e hijos ¡así que hagámoslo!’ Y así fue tuvimos nuestra boda ideal. Gracias amor mío por hacerme tan feliz, gracias por ser el mejor esposo, el que me cuida, me protege, me hace sentir especial y amada. Cada día le doy gracias al Señor por enviarte a mi vida y bendecirme con el amor que siempre soñé. Eres mi compañero, mi mejor amigo, mi confidente. Te amo, feliz aniversario precioso”.