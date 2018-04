¿Boda secreta, hijos...? Miley Cyrus se vuelca en obras sociales mientra especulación aumenta

Contrario a lo que podría creerse por su carácter tan inusual, la vida personal de Miley Cyrus es bastante estable. Su noviazgo con Liam Hemsworth marcha viento en popa y tal parece que el distanciamiento que tuvieron hace algunos años les sirvió para madurar y convencerse de que en verdad se aman. Como explicó a Howard Stern en una entrevista, Cyrus necesitó romper su compromiso con el actor porque no estaba satisfecha con la relación de codependencia que existía entre ellos, así que la separación los ayudó a evolucionar como individuos y a volver a elegirse como pareja.

Ahora se dice que aquel romance nacido en 2009 durante el rodaje de The Last Song podría llegar al altar por sorpresa y en cualquier momento, sin mayores anuncios y apenas con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos, avisados minutos antes del evento, según informó Entertainment Tonight. Rumores de embarazo también rondan a la cantante desde hace tiempo, pero ella ha preferido ignorarlos o burlarse de ellos, como cuando publicó que no era un bebé lo que llevaba en su vientre sino solo demasiada comida. No obstante, Hollywood Life reporta que Miley sí desea ser madre y quiere una familia numerosa, como la suya, cuando sea el momento adecuado. Tiene 25 años de edad, así que no hay tanta prisa.

Mientras esos planes se concretan, la novia de Liam Hemsworth dedica mucha parte de su tiempo en ayudar a los que más lo necesitan. Por ejemplo, para proporcionar hogar a las personas que no lo tienen, para apoyar la investigación que permita encontrar la cura para diferentes enfermedades, para cumplir sueños de niños enfermos, para asegurar una alimentación saludable para personas que no tienen acceso a ella, para apoyar el progreso de jóvenes sin recursos... son solo algunos de los proyectos altruistas en los que la cantante está volcada. Si bien es cierto que la artista suele llamar la atención con sus espectáculos, su vestuario, sus declaraciones y sus publicaciones en sus cuentas electrónicas, su compromiso con el bienestar de todos los seres vivos es indudable. Esta chica quiere marcar una diferencia y hacer de este mundo un mejor lugar para vivir.

Miley Cyrus ha sabido aprovechar su fama y su influencia para promover diversas causas benéficas. La lista de instituciones que cuentan con el apoyo económico y activo de la cantante es bastante larga y mucho más lo es la que incluye a todas las personas que se han beneficiado de la faceta generosa de la rubia, quien utiliza todas las herramientas a su alcance para crear conciencia de que la compasión y la erradicación del egoísmo son el camino para salvar a este planeta.

La presencia de Miley Cyrus en la Marcha por Nuestras Vidas, que tuvo lugar en más de 800 localidades en Estados Unidos y en otros países para exigir el control de armas y acabar de una vez por todas con los tiroteos en centros escolares y sitios públicos, ha sido difundida y aplaudida ampliamente por la prensa y las redes sociales. En el evento celebrado el pasado 24 de marzo en Washington, D.C., la ex chica Disney cantó para la multitud y portó la prenda que identificó a los marchistas. Ariana Grande, Jennifer Hudson y Demi Lovato, entre otros artistas, también actuaron y unieron su intención a la de miles de manifestantes que exigen un alto a la violencia.

En cuanto a su carrera profesional, Miley Cyrus está enfocada por completo en su labor como mentora en The Voice y asume la responsabilidad de impulsar el talento de futuros artistas. De momento, no tiene intenciones de regresar a la actuación pues le interesa abrazar proyectos en los que tenga la libertad de expresarse tal como es en lugar de interpretar un personaje ficticio; de hecho, sugirió a la revista Wonderland que quizá no vuelva a actuar. Además continúa con su gira Bangerz, la cual reinició en Londres hace unas semanas, y sus fanáticos apenas contienen su emoción porque se ha anunciado que participará en un disco tributo al gran legado musical de Elton John.

Así es Miley: una mujer auténtica, apasionada y convencida de que es preciso actuar para lograr cambios importantes. Ella no teme hablar en voz alta y se asegura de ser escuchada.