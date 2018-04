De un momento a otro, todas aquellas publicaciones que relataban la vida de Zayn Malik en su cuenta de Instagram, en donde el joven cantante tenía cientos de publicaciones de su camino en la fama y algunas más personales. El ex One Directon parece haber seguido los pasos de Taylor Swift para dejar en blanco su perfil, además de eliminar varios de sus seguidores, a quienes consideraba no necesarios para estar al pendiente de sus actualizaciones.

Sin mensajes previos a su definitiva decisión, Zayn desató una ola de rumores que señalaban a que el eliminar cada una de sus imágenes obedecía a un sanamiento personal después de unas semanas de confirmar su ruptura con Gigi Hadid, quien fuera su novia por dos años.

Sin embargo, todo parece apuntar a que se trata de una estrategia como la que utilizó Taylor Swift días antes de lanzar algunos de sus temas más recientes. Horas después de eliminar sus publicaciones, apareció un video en el timeline en forma de avance a un nuevo videoclip. Las imágenes muestran una fecha en la que se espera la gran revelación musical en la que el cantante estuvo trabajando en los últimos meses. Su Instagram Story también muestra el mismo video, pero sin dar alguna explicación extra sobre lo que está por venir.

Respiros de las redes sociales, una actividad frecuente en las celebs

Zayn es el último en sumarse a las pausas en sus publicaciones en las redes sociales. Otras celebridades han acudido a este alejamiento para mantenerse más relajados y evitar algún tipo de ansiedad que podría causarles problemas emocionales, una de ellas es Selena Gomez. En repetidas ocasiones, la cantante y ex chica Disney se ha mantenido al margen de las actualizaciones, incluso confesó que fue una de las razones por las que estuvo en una clínica en 2016, en la que se enfocó más a las situaciones reales que a mirar la pantalla de su celular. Hace un par de meses, Selena hizo privada su cuenta de Instagram luego de una entrevista en la que, según comentó, modificaron sus palabras. Horas más tarde su perfil había vuelto a la normalidad. Taylor Swift hizo algo similar a lo que hoy se observa en la cuenta de Zayn, dejando el perfil en blanco hasta el momento de publicar avances sobre sus nuevas canciones.

Lejos de las estrategias publicitarias y los planes de un nuevo disco, Zayn se encuentra tranquilo después de haber terminado su noviazgo con Gigi. El anuncio de su separación fue claro y publicado en su cuenta de Twitter, en donde confirmaba lo que sus fans tenían desde semanas atrás, pero dejando ver que respeta y le tiene un gran cariño a la mujer que amó por dos años. Gigi no se quedó atrás y en la misma red social apoyó las palabras de su hoy ex novio, a quien también le guarda un cariño muy especial.