Justin Timberlake sabe que la llegada de un nuevo miembro de la familia es una gran noticia. Por ello, no dudó en ayudar a una fanática a anunciar su próxima maternidad a su familia y amigos ¡en pleno concierto! Como era de esperarse, el momento se hizo viral en las redes sociales. Cuando el intérprete de Can't stop the feeling leyó una pancarta que decía: “¿Me ayudarías a anunciar mi embarazo?”, no dudó en hacerlo.

Fue así como hizo realidad el sueño Darcell Baxtresser, quien es fanática de Justin desde que tenía 6 años de edad. El cantante tomó el micrófono y dijo: “El bebé Baxtresser llegará al mundo el 1 de noviembre de 2018”. Sin duda, un momento mágico que no olvidará en toda su vida.

VER GALERÍA

La seguidora quiso compartir su momento único con sus seguidores de Facebook y el clip ya tiene más de 71 mil reproducciones. “¡Este ha sido el momento más increíble, mágico e inolvidable que he tenido en mi toda vida! ¡Que mi primer amor anunciara mi embarazo fue una locura! ¡Un recuerdo verdaderamente especial que siempre guardaré! ¡¡Gracias!!”, escribió emocionada la joven. Al parecer, en un primer momento, Darcell no tenía pensado compartir con sus allegados la buena nueva hasta transcurridas unas semanas, pero instantes antes de que comenzara el concierto pensó que sería una oportunidad única, explicó al portal de noticias online E! News.

“Lo he admirado desde que tenía 6 años, así que si alguien tenía que decírselo al mundo, tenía que ser él”. Lo más sorprendente es que Justin fue más allá de sus expectativas. "Realmente solo esperaba que lo viera y, en el mejor de los casos, hacerme una foto con él, pero no esperaba en absoluto que detuviera el espectáculo", relató. Es muy común que los artistas se conviertan en cómplices de sus fans a la hora de subirles al escenario para protagonizar sorprendentes peticiones públicas de matrimonio, pero ahora la tendencia parece haber ido mucho más allá con proclamaciones tan curiosas como esta.

“Tan pronto como sucedió, mi teléfono comenzó a sonar. Mis primos y amigos, que estaban conmigo, enviaron un mensaje rápidamente al resto de la familia. Todos estaban alucinando”, afirmó Baxtresser. Pero ellos no fueron los únicos conmocionados por la noticia. “Yo también estaba temblando y llorando. Realmente fue una locura”, añadió la fan, que además quiso hacer una puntualización. Desgraciadamente, su futuro hijo no llevará el nombre de su ídolo, aunque “es más que bienvenido para ser el padrino”.