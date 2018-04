Ana Bárbara revela que se sometió a una cirugía estética en el rostro

Aunque las celebridades suelen ser muy reservadas respecto a ciertos arreglos estéticos que le hacen a su cuerpo, Ana Bárbara ha revelado con toda franqueza que fue sometida a una cirugía de nariz esta semana. A través de su cuenta de Instagram, la cantante explicó que aprovechó un procedimiento médico para hacerle un pequeño ajuste a esta parte de su rostro.

“A mis fans y personas que me aman. Quiero compartirles que por una cuestión principalmente de salud, pero además estética, me sometí a una operación de nariz. Ahora respiro como nunca y de paso, creo que recuperé a mi niña interior. Estoy agradecida con el todo poderoso, médicos y enfermeras pues durante años pospuse este procedimiento por miedo y lo delicada que era la cirugía. Les agradezco que estén al pendiente. Los amo”, explicó.

La intérprete de bandido acompañó su publicación de un pequeño video elaborado con fotografías de su infancia, en las que se puede apreciar la forma que tenía su nariz en aquellos días. Al final, colocó un comparativo con una imagen que fue tomada después del procedimiento, mostrando los increíbles resultados.

Luego de ausentarse de los escenarios durante algunos años para dedicarse plenamente a disfrutar su maternidad, Ana Bárbara regresó a los escenarios junto a Edith Márquez, con quien realizó el proyecto Par de Reinas: “Para mí esta gira me ha devuelto ese ímpetu, esa adrenalina para ser mamá y dividirme entre varias cosas”, explicó al programa Sale el Sol.

Sus hijos, su prioridad más grande:

Durante la misma entrevista, Ana Bárbara aseguró que, aunque disfruta de su carrera como cantante, el papel más importante de su vida es el de ser madre. A pesar de su separación de José María Fernández, la cantante ha encontrado la forma de estar al pendiente de sus hijos y de los que el arquitecto procreó junto a la fallecida Mariana Levy, con quienes mantiene una increíble relación.

“Me encantaría como mamá tener a todos los pollitos juntos y poder estar al pendiente de ellos. Además, las mamás por instinto somos controladoras en el buen sentido. Que coman sano, que estén bien, hablar con ellos cada vez que se puede, saber cómo se sienten”, explicó.

“Hay que estar pendientes de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Es una conjunción de muchas cosas y a la distancia a veces cuesta trabajo. Es algo que cargo en mi corazón, pero lo tomo como me lo dio la vida. Yo viví una etapa muy especial con Paula y Emilio durante seis años, son muy unidos. De repente la vida llegó a separarnos, pero solo físicamente, no espiritualmente”.

“Los niños cada día están más grandes y uno se hace cada vez más sabio. He tratado de aprender con lo que me ha dado la vida. Me fascina verlos crecer, no es algo que me asuste por pensar que yo me estoy haciendo mayor. Al contrario, cuando los veo crecer me doy cuenta de mi madurez espiritual y también la física. Eso es algo que me encanta”, aseguró.