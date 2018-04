Lili Estefan sobre las decepciones amorosas: 'El mundo no se acaba, hay que salir adelante'

Han pasado poco más de seis meses desde que Lili Estefan anunció su sorpresiva separación de Lorenzo Luaces, con quien había estado casada durante cerca de tres décadas. A partir de ese momento, la vida de la conductora ha dado un giro radical, brindándole momentos llenos de felicidad junto a sus hijos y amigos cercanos.

VER GALERÍA

Al hacer un balance de esta inesperada faceta de su vida, la conductora aseguró que le ha servido para valorar las cosas que son realmente importantes en su vida: “Lo he tomado como una etapa de aprendizaje. Me da la oportunidad de valorar más a mis amigos y a mi familia”, comentó a People en Español.

Sin duda, los seres queridos de Lili han sido uno de los mayores impulsos para superar este complicado momento: “El ejercicio me ha hecho mucho bien. Todas mis amigas hacen algo distinto y me invitan. He hecho de todo, desde bailar zumba hasta ir al gimnasio o irme a correr afuera. También intenté con el cross-fit. Me falta hacer boxeo”, explicó entre risas.

VER GALERÍA

Con su característico buen humor, la conductora de El Gordo y la Flaca aconsejó a aquellas mujeres que, como ella, están viviendo una transición tan compleja como esta: “El mundo no se acaba, hay que salir adelante”, expresó con una sonrisa.

A pesar de las adversidades, la presentadora de 51 años ha encontrado la forma de vivir al máximo los últimos seis meses. Antes de finalizar el año, Estefan y sus hijos disfrutaron de unas increíbles vacaciones en las montañas nevadas de Utah. Unos meses más tarde, Lili volvió a hacer maletas y se dirigió a Las Bahamas en compañía de sus hijos, donde pasó unos merecidos días de descanso.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

La entrevista más especial de Lili Estefan a su hija, Lina

Lili Estefan tiene la guía perfecta de estilo para primavera

Orgullosa de sus hijos:

Desde el anuncio de su separación, Lili ha encontrado en sus hijos, Lorenzo y Lina, a la mejor de las compañías para sobrellevar el trago amargo que vivió a mediados del año pasado. Ya sea para un paseo improvisado o unas divertidas vacaciones por el Caribe, los adolescentes no suelen separarse de su madre, con quien mantienen una increíble relación.

VER GALERÍA

“Lorencito ya se me gradúa este año. Es un momento de emociones encontradas. Estamos en proceso de decidir a qué universidad irá. Lina está en décimo grado. Quiere modelar y sabe que a partir delos 16 años te pueden aceptar en una agencia. Ya ha dado los primeros pasos”, comentó al portal llena de orgullo.