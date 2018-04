Brad Pitt y su amiga especial, la arquitecta Neri Oxman

Por muchos es conocida la pasión de Brad Pitt por la arquitectura, uno de sus grandes hobbies al que dedica gran parte de su tiempo a raíz de su separación de Angelina Jolie. El actor, fundador de Make It Right, construye casas asequibles para la gente que las necesita de manera respetuosa con el medioambiente. En este proyecto ha contado con la colaboración de arquitectos internacionales, entre ellos de Neri Oxman, a la que todo el mundo señala en estos momentos como la gran amiga de Pitt.

Sus caminos se cruzaron en un proyecto de arquitectura en el que que formaba parte Neri Oxman, arquitecta y profesora de la universidad estadounidense MIT. Desde entonces mantienen contacto habitual. “Brad y Neri conectaron nada más conocerse porque ambos comparten la misma pasión por la arquitectura, el diseño y el arte. Lo suyo podría definirse como una amistad profesional”, ha asegurado una fuente a la publicación Page Six del diario New York Post. Al igual que Brad Pitt, ella también estuvo casada, con el compositor argentino Osvaldo Golijov, pero ahora está soltera, motivo por el cual no habría impedimento en que surgiera algo más entre ellos. Sin embargo, la fuente asegura a la citada publicación que simplemente son amigos: “Su amistad no se ha convertido en un romance… porque los dos son cautos y esto es más una amistad de tipo profesional, pero Brad está muy interesado en pasar más tiempo con Neri porque ella es fascinante”, insisten.

El representante de Brad Pittt ha renunciado a hacer comentarios al respecto, pero un amigo del actor ha dicho: "Estáis en lo correcto, Ellos son simplemente amigos y ella es impresionante".

Neri Oxman es una diseñadora, arquitecta, artista y fundadora del grupo Mediated Matter en el Media Lab de la Universidad MIT, que ha sido premiada por su trabajo en numerosas ocasiones. Su obra ha sido expuesta en museos de prestigio como el MoMA de Nueva York o el Pompidou de París, entre muchos otros.

Brad es un gran aficionado a la arquitectura, escultura y arte. En una entrevista contó que le hubiese gustado estudiar arquitectura. “Cuando te das cuenta de que el 40 o el 45 por ciento de la polución del mundo se genera por la forma en la que construimos o mantenemos nuestras casas… es de sentido común entender que hay una solución mejor a esto”, reveló en 2016 a la edición estadounidense de la revista Architectural Digest.