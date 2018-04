Kate Hudson acaba de sorprender a sus seguidores con una gran noticia. La actriz de 38 años, conocida por sus papeles en películas como Almost Famous y How to Lose a Guy in 10 Days anunció que su familia pronto recibirá a un nuevo integrante. La noticia la compartió a través de un video publicado en sus redes sociales, en donde también reveló si la cigüeña le traerá un niño o una niña.

La presencia de Kate en las redes sociales durante las últimas semanas había sido a cuenta gotas y las publicaciones que hacía, estaban detalladamente cuidadas para no revelar lo que sucedía en la vida de la actriz y su novio, Danny Fujikawa. La futura mamá fue quien explicó el por qué se su larga ausencia en sus cuentas virtuales, para después revelar cómo es que ha pasado estos últimos meses.

"¡¡¡SORPRESA!!! ¡Si se preguntaban por qué estuve tan ausente en mis canales sociales, ¡es porque nunca estuve más enferma! Fue el primer trimestre con más nauseas de todos mis hijos. Los Boomerangs me provocaban náuseas, Superzoom es una manera fácil de meter la cabeza en el inodoro, las fotos de alimentos me hacen sentirme molesta, y pensar demasiado en las Instagram Stories me hacía sentirme más agotada de lo que ya estaba", explicó. "Si me veían salir y sonreír y pretender que todo estaba increíble... ¡estaba mintiendo! Ahora estoy del otro lado y redescubriendo las alegrías de Instagram", agregó feliz de regresar a sus publicaciones habituales y poder compartir con el mundo su pancita.

La actriz ya es mamá de 2 niños: Ryder, fruto de su matrimonio con Chris Robinson, y Bingham, a quien tuvo con su ex prometido, el vocalista de Muse, Matt Bellamy. En el video, protagonizado por Danny, Hudson y sus hijos, también anunciaron que la actriz tendrá una niña. Para revelar la feliz noticia, la familia se situó en el patio del hogar de Kate, frente a su círculo social más cercano, con globos negros en las manos que al momento de romperlos dejaron caer adornos de color rosado. Kate, además, lució su pancita de embarazo por primera vez con un vestido largo y blanco que detallaba su nueva figura.

"Hemos estado tratando de mantener este embarazo bajo el radar el mayor tiempo posible, Pero es demasiado difícil ocultarlo, y francamente esconderse es más agotador que salir con eso. ¡Mis hijos, Danny, yo y toda la familia estamos entusiasmados! Una pequeña niña está en camino", agregó la actriz en la descripción del video que se ha convertido en uno de los favoritos de sus seguidores.

Kate Hudson recién hablaba sobre la posibilidad de ser mamá una vez más

Hace poco menos de una semana, Kate Hudson conversó con The Times y reveló que la idea de volver a ser mamá, esta vez al lado de Danny, era algo que le ilusionaba. "Me encantaría. Aunque aún no estamos seguros", dijo. Las palabras de Kate quizá eran para despistar los rumores de su embarazo, pues tal como lo decía hace unos días, "sería divertido tener una niña", probablemente confirmando sin querer la gran noticia. Este es uno de los momentos más plenos en la vida de Kate, quien empezó a salir con Danny hace poco más de un año, a pesar de haberlo conocido 15 años atrás. La pareja solía tener una excelente relación de amistad hasta que descubrieron que entre ambos existía una atracción más fuerte que hoy celebran con la futura llegada de su primera hija en común. ¡Enhorabuena!

