En un lamentable accidente ocurrido el fin de semana pasado, la instagramer Annette Carrión, originaria de Estados Unidos, perdió la vida. La mujer de 33 años de edad era una verdadera amante de las motocicletas y su cuenta en la red social la había lanzado a la fama en el mundo de los vehículos de dos ruedas, pues además de su belleza, las fotografías que compartía servían como inspiración para miles de mujeres aficionadas a este deporte.

De acuerdo a los reportes oficiales, Annette circulaba en moto sobre la carretera Ortega Highway, California a más de 120 kilómetros por hora, excediendo el límite permitido en esa parte del camino en donde se recomienda no circular a más de 72 kilómetros por hora. La joven solía animar a la gente a perder el miedo a la adrenalina y disfrutar de la velocidad, sin saber que sería su gran pasión la que la llevaría hasta un fatal destino. Al momento del accidente, Carrion iba sobre su moto favorita, una Triumph Street Triple R 2015. Fueron esas ganas de abrazar a la velocidad las que le impidieron tomar una curva de la carretera, que al perder el control la hizo caer por un barranco.

A pesar de los intentos por reanimarla y la rapidez con la que recibió los primeros auxilios, fue imposible para los paramédicos mantenerla estable. La triste noticia devastó a sus seguidores, quienes se enteraron del terrible suceso por medio de un mensaje publicado por el novio de Annette, Jimmy. "Han pasado dos días enteros sin ti, y todavía no puedo creer que te hayas ido. Nuestra casa se siente vacía y fría sin tu rostro sonriente, y espero cada segundo que pases por esa puerta y te lleves este dolor. Te amo mi dulce Annette, eras y sigues siendo una inspiración para tanta gente. Si vieras cuántas personas se esfuerzan por brindar su apoyo y te muestran cuánto te querían y se preocupaban por ti, estarías feliz".

Una cuenta en Instagram, un legado en el mundo del motociclismo

El nombre de Annette no se olvidará fácil entre las personas que veían en ella a una valiente mujer que se enfrentaba a un deporte que por años había sido considerado exclusivo ara hombres. Su conocimiento en motores, modelos y estrategias de manejo le hicieron obtener casi 150 mil seguidores. "Espero poder andar durante muchos años, pero no sé lo que pasará en un futuro", decía en 2015 a sus fanáticos a través de un video. "Andar en motocicleta me genera una de las mejores sensaciones en el mundo, me hace sentir libre y viva por lo que esta actividad está al tope de mi lista de actividades favoritas". Annette era una gran impulsora del mundo de las motos entre las mujeres y había creado el grupo Red Line Ravens que ahora se queda con su legado.