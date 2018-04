Tener un hermano famoso no es tan sencillo como parece, y Eric, hermano de Ricky Martin, lo sabe a la perfección. El modelo y fisicoculturisa desde temprana edad se enfrentó a la fama del cantante, y reveló cómo fue crecer junto a uno de los artistas latinos más famosos del mundo. "Mucha gente te sigue, pero hay muchas personas que te envidian y eso es lo más difícil", dijo en una plática muy sincera con Tony Dandrades.

Eric quiere mucho a su hermano y como muchas personas, admira su trabajo musical. Y detrás de ese gran cariño, se ha tenido que enfrentar a tratos poco amables de la gente que lo juzga sin siquiera conocerlo. "Por ser hermano de él, me ponen un sello de que soy una persona engreída, de que creo que merezco todo porque mi hermano me lo dio todo, aparentemente", contó y agregó que no ha sido así. "No me lo ha dado todo, me ha ayudado como mis padres y otra gente, pero a mí nadie me lo ha dado todo".

El parecido físico con su hermano mayor es innegable. Quizá la gran diferencia son los músculos en los que Eric, de 38 años, se ha enfocado más por su trabajo como "escultor del fitness" y que lo ha llevado a competencias importantes, quizá la más especial es Mr. Puerto Rico, certamen que ganó en 2013. El interés musical de los hermanos Martin pintaba para ser algo especial que tuvieran en común, pero la diferencia de edad no ayudó a Eric a formar parte del exitoso grupo que lanzó a su hermano a la fama en la década de los 80. "Cuando yo tenía 12 o 13 años, Menudo no era lo mismo. Me dio por cantar después y en Miami me reuní con algunos productores, pero no se dio", explica.

Como una persona cercana y querida en la vida de Ricky, Eric ha podido convivir con Jwan Yosef, el artista que se convirtió en esposo del cantante a finales del año pasado. Eric reveló que no estuvo presente en el enlace, pero está listo para la gran boda que la pareja tiene pendiente y que ha estado planeando desde hace meses.

Sobre Jwan, no tiene ninguna queja, incluso se refirió a él como una persona muy atenta y amable que ha apoyado a Ricky hasta en las situaciones más complicadas, una de ellas cuando a su padre le dio un derrame cerebral. "Cuando mi papá cayó en el hospital no lo dejó ni un sólo segundo", contó y agregó que el señor ya se encuentra mejor de salud. "Hace sus cosas solo. No perdió casi nada motor y está mejorando".

Un hombre que aprecia los momentos en familia

Además de Eric, Ricky Martin tiene 4 hermanos: Vanessa, y Daniel, por parte de su papá; y Ángel y Fernando por parte de su mamá. El ex Mr. Puerto Rico aprecia los momentos que puede pasar con su hermano sin que las cámaras o la gente les interrumpan. "Había veces que salía con él, estábamos comiendo y las personas no respetan que él está comiendo", dijo en tono serio. Para él esto resulta molesto pues considera que no los dejan compartir un tiempo en privado que él Ricky merecen, una idea que coincide con la declaración que dio a People hace unos años, en la que asegura no ver a Ricky como un artista, sino como su hermano mayor.