Angélica Vale pone fin a los rumores de separación y defiende a su marido

Angélica Vale ha desmentido los recientes rumores sobre una posible separación de su marido, Otto Padrón. Con una gran sonrisa, la actriz aseguró que su matrimonio está muy lejos de disolverse, pues mantiene una increíble relación con su esposo, con quien comparte dos hijos.

"Cuando tienes una relación como la que yo tengo con mi marido, de comunicación y de respeto, de verdad, pues no es algo que te afecte. Porque sabemos dónde estamos parados los dos. Me reí mucho al principio, pero después me dio mucho coraje que le dijeran mantenido. Pobre, mi marido si algo peca es de adicto al trabajo”, explicó con humor a las cámaras de Univisión.

"Yo podría llegar a divorciarme si quisiera, pero ojo, no quiero. Pero mantenido y agresivo, te juro que no. Entonces, yo creo que esto tuvo que ver un poco con mi regreso, seguro cuando se enteraron de que iba a volver, alguien pensó: '¿Cómo le nublamos eso? Pues digamos que se está divorciando', comentó con mucho humor.

"A mí me llegó el rumor de sorpresa y me morí de la risa. Solo eso, pues no se puede hacer nada. Este tipo de cosas no afectan si estás segura en tu matrimonio. Sobre todo, por la relación que tengo con él, hablamos todo y nos contamos todo. Eso también ha sido muy importante, somos amigos. A él también le dio risa, no sabemos ni de dónde ni por qué comenzó ese rumor", explicó a su llegada a México, donde protagonizará la novela Mañana Será Otro Día.

Feliz con su nuevo proyecto:

Dejando de lado los rumores, Angélica se dijo feliz de volver a su país para realizar un protagónico luego de tantos años de ausencia: "Un protagónico a los 40 no es fácil que te lo den. Además, ver mis hijos en el foro, que me visitan en mi trabajo y además en Televisa, en los mismos foros donde yo crecí. Esta es la primera vez que trabajo en una producción que es humana. Entienden perfecto que soy mamá, que también soy esposa y que el ver a mis hijos cada fin de semana es una necesidad”, explicó.

Sin embargo, la actriz descartó cualquier posibilidad de volver a vivir en la Ciudad de México: "Eso sí está más complicado, primero por el trabajo de mi marido, él está allá y está muy contento con su trabajo. Estamos muy contentos también con la escuela de mis hijos, así que por el momento estamos felices por allá", aseguró.