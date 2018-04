Carrie Underwood muestra su rostro por primera vez tras su accidente

La popular cantante de country, Carrie Underwood, tuvo un desafortunado accidente hace unos meses; mismo que le causó una herida en el rostro que requirió entre 40 y 50 puntadas. La ex concursante de American Idol publicó una foto en su Instagram el miércoles, aunque solo revelando la mitad de su cara.

En un mensaje que grabó para el día de Año Nuevo, Carrie desveló detalles de la caída que sufrió el otoño pasado, que además le causó una ruptura de muñeca. En aquella ocasión, advirtió a los fans que podría lucir “un poco diferente” cuando la volvieran a ver.

“Hay otra parte de la historia de la que no he estado lista para hablar, pues aún la estoy viviendo y ha habido mucha incertidumbre respecto a cómo terminarán las cosas”, escribió en la página web de su club de fans. “Además de romperme la muñeca, de alguna forma también herí mi rostro. Les ahorraré los detalles desagradables, pero cuando salí de cirugía la noche en que me caí, el doctor le dijo Mike –el esposo de la intérprete- que tuvo que poner entre 40 y 50 puntadas”.

“Ahora henos aquí, siete semanas más tarde y, aunque he tenido al mejor equipo ayudándome, todavía estoy en proceso de sanación y no me veo igual. Honestamente, no sé cómo terminarán las cosas pero sí sé esto: estoy agradecida. Estoy agradecida de que no fue mucho peor”.

Underwood también comentó que regresará al estudio de grabación la próxima semana para empezar a trabajar en canciones nuevas. “Y cuando esté lista para ponerme frente a una cámara, quiero que todos entiendan que puedo verme algo distinta”, escribió. “Espero que, para entonces, las diferencias sean mínimas, pero repito, no sé cómo vaya a terminar esta situación”. Y cumplió su promesa, pues en la fotografía que publicó recientemente, aparece sentada en su estudio de grabación con una expresión serena.

Pero, al parecer, no es la primera imagen de ella que surge en redes desde su accidente, pues la actriz Adrienne Gang –de la serie Below Deck- ya había publicado una foto de ella con Carrie Underwood al encontrársela por casualidad en el gimnasio y pedirle una selfie cual fan emocionada; todo esto, tuvo lugar apenas un mes después el percance. Al siguiente día vio todos los comentarios que su post generó y agregó: “No tenía ni idea que había tenido un accidente… ¡ella se ve espectacular!”