Eugenio Derbez sobre su nieta Kailani: 'Estoy listo para ser el mejor de los abuelos'

Eugenio Derbez no podría estar más emocionado por la llegada de su primera nieta, la pequeña Kailani. Solo unas semanas después de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se convirtieran en padres por primera vez, el actor de 56 años aseguró que se siente 'muy preparado' para afrontar el gran reto que significa ser abuelo.

VER GALERÍA

Durante una reciente entrevista con People en Español, el actor de 56 años compartió su alegría por la llegada de la nueva integrante de la familia: "Tengo apenas un mes de ser un abuelo recién estrenado pero estoy muy feliz. Me siento muy contento porque ya tenía ganas de que Aislinn y Mauricio tuvieran un bebé”, explicó.

VER GALERÍA

Para el protagonista de No se aceptan devoluciones, las atenciones que la pareja tenía con la pequeña Aitana, eran una clara señal de que estaban listos para ser padres: “Los veía muy emocionados con ella, nadie la cuidaba mejor que ellos”, dijo en referencia a la pequeñita que comparte con Alessandra Rosaldo: "Desde que la estaban cuidando pensamos: 'Van a ser unos papás excelentes'. Estoy muy contento por ellos", aseguró.

VER GALERÍA

Además, Eugenio explicó que la reciente experiencia que adquirió con su pequeña hija, le ayudará mucho para desempeñar su nuevo papel como abuelo: "Me siento muy entrenado para esto por todo lo que acabo de pasar. Hace tres años era yo el que estaba cambiando pañales y dando biberones, así que me siento preparadísimo y listo para ser el mejor de los abuelos", comentó con una sonrisa.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Alessandra Rosaldo, aliviada de contar con el mejor cuidador para su hija Aitana

Eugenio Derbez, maravillado con el talento innato de su hijita Aitana

¿A quién se parece?

No cabe duda de que los hijos mayores del actor, Aislinn, José Eduardo y Vadhir, han heredado gran parte de los rasgos físicos de su famoso padre, por lo que la familia no pudo evitar preguntarse si la pequeña Kailani también compartiría algunas características de la familia Derbez: "Estábamos apostando si se iba a parecer a mí o no porque mis hijos tienen mi sello", explicó Eugenio.

VER GALERÍA

"Estaban con las apuestas para ver si el gen mío iba a ser tan poderoso para llegar hasta la nieta. Al principio Mau me decía: 'No lo tiene, no se va a parecer a los Derbez', pero sí está empezando a agarrar muchos gestos de nosotros. Ya le estamos encontrando que también salió con el gen Derbez. Está muy combinadita. Tiene mucho de Mau también”, comentó el famoso comediante.