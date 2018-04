Shannen Doherty, positiva ante la posibilidad de un nuevo brote de cáncer

Shannen Doherty ha revelado los resultados del último estudio al que se sometió para medir el riesgo de nuevos brotes de cáncer en su cuerpo, enfermedad contra la que se encuentra peleando desde hace poco más de dos años. Aunque el diagnóstico no ha sido del todo alentador, la actriz aseguró que está tratando de tomar esta noticia de la mejor forma posible.

“Este es el resultado de mi prueba. Uno de los marcadores sobre la posibilidad de que un nuevo tumor aparezca resultó bien. Otro, con una probabilidad elevada. Eso solo significa que tendré que permanecer bajo una vigilancia más constante y hacerme otra prueba”, reveló a través de su cuenta de Instagram, medio que ha utilizado para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud.

“A pesar de esto me mantengo muy positiva, esto me ha ayudado a hacer un balance de mi vida. He puesto las cosas en perspectiva y he recordado lo mucho que he aprendido desde que comencé mi lucha contra el cáncer. Algunas veces necesitas este tipo de recordatorios”, comentó.

“Como he dicho en ocasiones anteriores, el cáncer cambia tu vida de formas que no puedes imaginar. Por cierto, la elevación en este último marcador podría darse por un gran número de cosas. También necesito un poco más de Vitamina D”, escribió al final de la publicación.

Un resultado inesperado:

El día de ayer, Shannen informó a sus seguidores que había asistido al hospital para realizar el monitoreo. La protagonista de Charmed acompañó la publicación de una fotografía en la que lucía de muy buen humor, pues su madre la acompañó a su cita médica. En el escrito, Doherty comentó que no podría imaginar la idea de que el cáncer volviera a su cuerpo.

“Hoy fui al doctor para hacer una prueba de marcador tumoral y una exploración de densidad ósea. Sí, ella es mi madre. Pensé: ‘¿Por qué no?’, así que ella también se hizo la prueba de los huesos. Adoro a mi médico y a todas las personas excelentes que trabajan aquí. Pero no les voy a mentir, siempre hay cierta ansiedad mientras esperas los resultados de las pruebas”, explicó.

“Las recurrencias suceden. No puedo imaginar cómo se debe sentir vencer el cáncer solo para que aparezca nuevamente. Por ahora, me mantengo positiva, saludable y hago todo lo que está a mi alcance para promover las investigaciones que ayuden a vencer al cáncer de una vez por todas. Les mantendré informados de mis resultados”, escribió.