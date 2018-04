Alexa Dellanos habla sobre cómo le afectan las críticas en las redes sociales

Con sus fotografías, Alexa Dellanos ha causado un gran revuelo y todo tipo de reacciones. Debido a los comentarios negativos y señalamientos, la joven tomó la firme decisión de hacer privada su cuenta de Instagram, a pesar de tener más de medio millón de seguidores y de haber debutado hace unos días como entrevistadora.

Ante las cámaras de Despierta América, la hija de Myrka Dellanos se confesó con Carlos Calderón y habló sobre el cyberbulliyng del cual es víctima. “Me molestan mucho”, dijo al presentador de Univision. “A veces estoy todo el día en la casa sin trabajar y estoy mirando el Instagram, mis fotos y lo que ponen de ellas, y las borro. Yo siempre las borro y empiezo de nuevo, pero ya no lo quiero hacer más”.

Respecto a sentirse arrepentida por subir esas imágenes, así respondió la joven de 23 años: “A veces sí, pero a veces no porque es algo que es una parte de mi vida, es una parte de mi historia, pero sí me arrepiento porque no debo de mostrarlo todo al mundo. Es muy simple, la gente quiere complicar todo y decir: ‘Ay, solo está buscando atención,’ pero todo el mundo busca atención con algo”.

El verano pasado, Alexa tomó la decisión de borrar todas sus publicaciones de dicha red social, dejando sorprendidos a sus seguidores. Esta renovación en su cuenta de Instagram coincidió con su acercamiento a la iglesia cristiana. Pero en enero de este año, la hija de Myrka regresó con fuerza al Internet y comenzó a subir imágenes donde presumía sus curvas de infarto.

¿Qué opina su mamá de esas fotos?

Parece que Myrka Dellanos no tiene problema con las imágenes que comparte Alexa en sus perfiles. En una entrevista con Despierta América dejó clara su postura: “Yo no sé por qué causan tanto revuelo. Si vemos las redes sociales podemos ver que mucha gente sale en la playa. Yo no sé a qué se deba”.

La periodista de 52 años agregó que su hija ya era lo suficiente mayor para decidir cómo manejar su imagen. “¿Qué se puede hacer cuando tienes un hijo adulto? Tú les das consejos y hablas con ellos. Pero vemos a muchas actrices que posan en diferentes atuendos en la playa. Entonces yo no voy a dictar lo que hace o lo que deje de hacer, pero sí les puedo decir quién es como persona. Un día que la gente la conozca sabrá qué tipo de persona es, quienes están a su alrededor lo saben muy bien” explicó.

Sobre los planes profesionales que tiene su hija, la comunicadora indicó que Alexa está interesada en el mundo de la televisión. “Le encanta la actuación y todo lo que tiene que ver con conducción. Está estudiando para hacer eso, pero también escribe música, es algo que se le da muy fácil. Ella escribe y rima naturalmente, entonces es algo que yo creo que también le gusta mucho”.