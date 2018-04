Esta semana, Ariadna Gutiérrez se enfrentó a la peor noticia que pudo haber recibido, una que desde hace meses temía. El lunes por la noche, su padre, Wilson Gutiérrez, falleció en Miami a causa del cáncer contra el que luchaba desde hace tiempo, un triste suceso que fue confirmado por varios medios locales. En medio de la situación más difícil a la que se ha tenido que enfrentar, la ex Miss Colombia rompió el silencio con una fotografía en la que la que se nota devastada por completo.

VER GALERÍA

A través de un Instagram Story, Ariadna Gutiérrez compartió la fotografía en la que sólo se ve su rostro cabizbajo, humedecido por las lágrimas y con innegable tristeza. Una imagen en blanco y negro que destaca entre sus demás publicaciones en las que suele mostrar una gran sonrisa. Ariadna, vestida con una playera blanca de algodón, no necesitó más que tres palabras para expresar sus verdaderos sentimientos: "Te extraño tanto".

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

- Fallece en Miami el padre de Ariadna Gutiérrez

- Ariadna Gutiérrez rompe en llanto al hablar sobre la salud de su papá

Fuera de esta devastadora fotografía, Ariadna Gutiérrez no ha hecho comentarios al respecto, palabras que sus miles de seguidores no exigen y a cambio son ellos quienes le ofrecen mensajes de apoyo en este complicado momento para ella y su familia. La también modelo había sido bastante abierta sobre el estado de salud de su padre, y desde el primer momento en el que supieron de la enfermedad, recurrió a las redes sociales para pedir oraciones en su nombre. "Cuando piensas que todo marcha bien y que no podrías pedirle nada más a la vida porque te ha llenado de tantas bendiciones y vivencias maravillosas llega ese día, el día al que todos le huimos y que crees que pueda llegar jamás. Papito mío, lo que más quiero en la vida, estamos todos contigo en esta nueva etapa que acaba de comenzar, pero con la ayuda de Dios va a terminar de forma positiva", expresó en ese entonces quien fuera Miss Universo 2015 por breves segundos.

VER GALERÍA

"Lo más hermoso. Te amo papi"

A pesar de que Ariadna Gutiérrez continuaba con su agenda laboral, detrás de cada una de sus citas estaba en su pensamiento el estado de salud de su papá. La modelo no podía evitar hablar sobre él en los momentos más complicados se su enfermedad, tal como lo hizo en un chat en vivo hace unas semanas. "Mi papi está enfermo, muy, muy enfermo. Han sido momentos muy difíciles para todos nosotros. He estado desconectada porque he pasado el mayor tiempo con él", agregó sobre la poca actividad que había tenido en sus redes sociales.

VER GALERÍA

Aún con la esperanza de tener mejores noticias, Ariadna y su familia celebraron la Navidad pasada con mucha alegría. Fue entonces cuando publicó una foto junto a su padre, en la que ambos aparecen con pijamas rojas de la época y en la que se notaba la complicada condición de Wilson Gutiérrez. La modelo de 24 años aprovechó el momento para dar un dulce beso en la mejilla a su papá, quien sonrió ante la cámara para capturar aquel momento que ella tituló: "Lo más hermoso. Te amo, papi".