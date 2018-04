Diego Schoening es operado de emergencia en Florida

Diego Schoening fue sometido a una operación de emergencia a causa de un problema intestinal este martes. A través de su cuenta de Instagram, el ex conductor de Un Nuevo Día compartió la desafortunada noticia con todos sus seguidores, a quienes ofreció una disculpa pues no podrá presentarse en los próximos conciertos de Timbiriche debido a su condición médica.

“¡Hola banda! Desgraciadamente me tuvieron que operar de una oclusión intestinal, por lo que mi doctor me está diciendo que no tengo permitido viajar a México esta semana. Con todo el dolor de mi corazón, no podré acompañarlos este 5 y 6 de abril en el Auditorio Nacional”.

A pesar de esto, el también conductor quiso dejar claro que los conciertos programados para las mencionadas fechas en el recinto de la Ciudad de México no sufrirán cambios, pues el resto de sus compañeros sí realizarán las presentaciones que conmemoran el aniversario número 35 de la popular banda.

“Esto no quiere decir que no vaya a haber shows, simplemente que yo no podré estar en ellos por cuestiones médicas. Los quiero y de verdad los voy a extrañar muchísimo. Pero, por favor, sigan apoyando a nuestra banda, la banda de toda su vida, a mi Timbiriche. ¡Gracias y nos vemos pronto!”, finalizó el cantante.

Este martes, el intérprete asistió al complejo médico Cleveland Clinic Florida para hacerse una serie de análisis a causa de un dolor abdominal: “Y aquí seguimos esperando los resultados de los estudios. Al parecer se trata de una piedra en el riñón”, escribió Diego al momento de ser ingresado al hospital. Sin embargo, al percatarse de la condición del presentador, el equipo médico a cargo de su caso decidió que era necesaria una intervención quirúrgica.

Un retorno exitoso:

La celebración del aniversario número 35 de la afamada banda Timbiriche ha gozado de una gran aceptación por parte del público. De acuerdo con el periódico The New York Times, la gira realizada por el quinteto mexicano figura entre las presentaciones con mayores recaudaciones a nivel mundial, con cerca de un millón de dólares.

A la cabeza de este importante conteo, se encuentra Bruno Mars, quien hasta el momento ha tenido ganancias que superan los cuatro millones de dólares. Le siguen estrellas como Bruce Springsteen, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Jay Z y Little Mix. La agrupación mexicana se encuentra en la posición número 11, por encima de cantantes como Janet Jackson, Imagine Dragons y André Rieu.