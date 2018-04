Aislinn Derbez muestra cómo luce su figura a poco más de un mes de dar a luz

Cuando ha pasado poco más de un mes desde que dio a luz, la actriz mexicana Aislinn Derbez dejó ver parte de su figura en una imagen que publicó este martes en su cuenta oficial de Instagram.

La nueva madre aparece junto al carrito de su hija, la pequeña Kailani, de mes y medio de nacida. Aunque no se le puede ver la carita a la bebé, la intérprete de Todo o nada luce muy sonriente mientras viste un atuendo deportivo al aire libre.

“A esta nena le encanta salir a pasear y ¡a mí también! (ya que no he podido hacer ejercicio, porque, aunque sea parto natural, hay que dejar que el cuerpo sane bien por dentro durante la cuarentena) y mientras nos hidratamos súper bien con mucha agua alcalina”, escribió la hija de Eugenio Derbez junto a la instantánea.

Aunque Aislinn recalca que todavía no ha podido iniciar una rutina de ejercicios para recuperar la figura, a juzgar por la foto se puede decir que va por buen camino, pues a tan poco tiempo de haber dado a luz se ve que ya está bastante delgada.

Como se recordará, Aislinn se convirtió en madre el pasado 25 de febrero cuando le dio la bienvenida a su pequeña en Los Ángeles, California. Tanto ella como su esposo, el actor Mauricio Ochmann, no han parado de publicar en sus redes sociales lo contentos que están ante la llegada de su nueva bebita.

Recientemente, el mexicano publicó una imagen junto a sus dos princesas, Kailani y Lorenza, fruto de su relación con la arquitecta María José del Valle Prieto. Allí pudimos ver al intérprete de El Señor de los Cielos dándole un biberón a su bebé mientras que la mayor tomaba la selfie, muy sonriente. ¡Todo un padrazo!

“Nos robamos leche de mamá @aislinnderbez espero que hayas descansado!! De pinta with my girls”, escribió Ochmann, de 40 años de edad, al pie de la imagen. No cabe duda que esta pareja de actores está muy contenta con la llegada de su retoño y sus seguidores también lo han demostrado con los miles de likes y comentarios positivos que suelen dejar en cada foto que comparten los padres de Kailani en las redes sociales, ¡es una de las bebés más queridas del mundo del espectáculo!