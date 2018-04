Ni con millones de fans Luis Coronel pierde su sencillez: ‘Yo mismo plancho mi ropa, ¡me encanta!’

Luis Coronel tiene sólo dos discos grabados, pero aún así es tanto su éxito que con eso le ha bastado para ganarse el cariño de sus seguidores, que suman cerca de 6 millones tan sólo en su cuenta oficial de Facebook. Este chico de 22 años, considerado el mexilenian más popular del momento, comparte todo: los detrás de cámaras de sus conciertos, sus viajes, sus ideas y, aunque muchos no den crédito, ¡hasta tips para lograr el planchado perfecto!Y es que por más fama que tenga, sigue manteniendo la humildad con la que empezó su carrera a los 16 años, cuando subió a su red social un video cantando por primera vez, recibiendo sorpresivamente miles de likes.

El joven realizó una serie de videos llamados Luis Coronel Diares para su canal de Youtube, los cuales promociona en sus redes, y en uno de ellos funge como director, camarógrafo y hasta de su propio asistente, ya dice que no tiene quién le ayude en su vida diaria ni durante las giras que realiza por Estados Unidos. “Todos han de pensar que como soy artista tengo mis propios asistentes, que me ayudan, que me planchan la ropa, que me doblan las maletas, pero no, yo soy mi propio asistente. Yo me despierto todas las mañanas, yo me hago mi comida”, explica, y agrega en verdad no necesita que alguien le ayude, ya que su mamá les enseñó a él y a su hermano a valerse por sí solos.

Y una de las cosas que aprendió por su cuenta y que justamente comparte en el video es planchar, explicándole a sus fans un truco para que la ropa no quede con líneas brillosas, que consiste en tomar la funda de una almohada, ponerla sobre la prenda y planchar sobre ella. “Me encanta planchar antes de subir al escenario, todo el tiempo yo soy el que estoy planchando mis cosas. Y si ven que no plancho bien, pues ya saben por qué”, dice.

Extraña el huevo con chorizo de su mamá

Y aunque dice estar feliz con su carrera musical, Coronel cuenta en otra grabación de esta serie que lo único malo de estar viajando todo el tiempo de ciudad en ciudad, es que él y su equipo se ven obligados a parar a comer en la primera gasolinera que se encuentren en la carretera, ya que no tienen tiempo de hacerlo en un restaurante por la apretada agenda de compromisos que tiene. “Siempre es todo apresurado, por más que quiera cuidarme lo que como, tengo que comprar un hot dog, unas papitas y una soda porque no tenemos el tiempo de ir a sentarnos a comer a un restaurante. Cómo quisiera estar con mi mamá ahorita, el platillo que más me gustaba que me hiciera es huevo con chorizo y frijoles a un lado. Lo que más extraño es desayunar con mi familia”, asegura.