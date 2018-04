John Krasinski, Emily Blunt entrevista

John Krasinski y Emily Blunt llevaron su matrimonio a la pantalla grande para su próxima película: A Quiet Place. El actor de The Office, quien fue el director, productor y estrella de la película junto a su esposa, habló con HELLO! en la premiere de la película en Nueva York el lunes 2 de abril, y admitió que el proyecto fue “inmensamente personal”. “Definitivamente fue muy personal para nosotros, justo acabábamos de tener a nuestra segunda hija tan solo tres semanas antes de que leyera el primer guion, entonces ha sido una película inmensamente personal”, dijo John.

John y Emily llegaron al estreno de su primera película juntos el 2 de abril en Nueva York Photo: Jamie McCarthy/Getty Images

Emily, quien fruto de su matrimonio con John tiene dos hijas, Violet de 1 y Hazel de 4, expresó los mismos sentimientos de su esposo, contando a HELLO!: “Creo que teníamos mucho material personal y de ser padres juntos y de lo que sentimos por nuestros hijos, yo creo que es inevitable que eso se vea en la película”.

El padre de las dos niñas agregó que esta película de terror -que trata de una familia que vive en silencio para esconderse de criaturas que cazan por medio de los sonidos- es una metáfora de la paternidad y maternidad. John explicó: “¡Sí, lo es! Sí, absolutamente. Es la razón por la cual hice la película. Para mí, es una alegoría o una metáfora de ello. Se trata sobre lo que harías realmente por tus hijos. Ya sabes, las cosas extremas que harías para protegerlos”.



A Quiet Place marca la primera vez que la pareja ha compartido la pantalla junta desde que se casó en 2010. “Siempre he sabido que ella es increíble como actriz, pero creo que fue el director Rob Marshall quien dijo que no es hasta que estés en el set y ella haga su papel que sabrás por qué es una talentosa actriz, y creo que esa es una increíble manera de verlo porque fue exactamente lo que aprendí”, dijo John sobre su esposa. “Siempre he amado sus actuaciones, pero cuando la vez en acción en el preciso momento, simplemente no puedes creer que algo así sea posible”, reveló.

John y Emily interpretan una pareja casada en la película A Quiet Place Photo: WENN.com

Un crecimiento como pareja

Juntarse a su esposo, de 38 años de edad, fue una experiencia igual de gratificante para Emily. “Creo que crecimos”, dijo la actriz, de 35 años, sobre su relación con John. “Creo que es emocionante descubrir ese lado profesional uno del otro y aceptarlo, porque es un lado que normalmente no ves. Fue muy especial”, agregó contenta de la experiencia que suman a su vida personal y profesional, escenas que podrán ser vistas en la pantalla grande a partir del 6 de abril, cuando se estrene A Quiet Place.

