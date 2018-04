Vadhir Derbez sobre las pequeñas Kailani y Aitana: 'Estoy enamorado de las dos'

Vadhir Derbez no podría estar más encantado con el increíble momento personal que atraviesa su familia. Aunque el actor de 27 años no tiene planes para convertirse en papá en un futuro cercano, está disfrutando al máximo de las dos pequeñitas que han llenado de alegría a los Derbez: Aitana, su hermanita y Kailani, su nueva sobrina.

Durante una charla en vivo con sus seguidores de redes sociales, el protagonista de Entre Correr y Vivir aseguró que, gracias a la llegada de las nuevas integrantes de la familia, ha logrado descubrir una parte de su personalidad que desconocía, pues hasta hace unos años no tenía gran simpatía por los niños pequeños.

“Mi sobrina increíble, la he visto y está miniatura. Les cuento que a lo largo de mi vida yo no había tenido mucho contacto con bebés. Crecí y nadie a mi alrededor tuvo hijos. No tenía ni sobrinitos ni nada por el estilo. Entonces yo iba creciendo y veía a los niños pequeños pensando: ‘Ah están padres’, pero de lejos”, explicó el actor con humor.

“Yo decía que no me los acercaran, solo sabía que lloraban, hacían popó y no hacían nada. Pero ahora, después de Aitana como que me conecté un poquito más con ese lado que no tenía. Después de eso ahora mi hermana termina embarazada de la hermosa Kailani y me encanta”, expresó sonriente.

Sobre la posible llegada de nuevos bebés a la familia Derbez, el actor no descartó que su papá, Eugenio, les dé una nueva sorpresa: “Estoy un poquito enamorado de las dos nenas que tenemos en la familia. Ya no sabemos qué va a pasar. ¿Quién seguirá? ¿Seré yo? ¿Mi papá? Tal vez siga creando más y más hijos. No lo sabemos, pero ya veremos”, comentó con una sonrisa.

Inició el año como soltero:

Vadhir comenzó el 2018 volviendo a la soltería, luego de terminar su relación con la modelo Mallory Caballero, con quien mantuvo una relación por poco menos de un año. Aunque no se sabe la fecha exacta en la que dieron por terminada su relación, la última fotografía de la pareja en redes sociales data del pasado mes de octubre. Durante una reciente entrevista en Despierta América, el actor reveló cómo le gustaría que fuera la próxima mujer con la que mantuviera una relación amorosa.

“Extrañamente sí necesito una mujer complicada, pero prefiero una más dócil. Sobre todo, porque yo sé lo que quiero, entonces no necesito el jueguito de ‘hacerse la difícil'. Si quiero estar contigo es porque quiero estar contigo. Ando buscando una chica que tenga seguridad, que yo pueda admirar algo de ella, algo que me guste mucho”, comentó.