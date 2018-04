Con muy buen humor, Rashel Díaz se toma los comentarios sobre la edad de su esposo

Bien dicen que para el amor no hay edad, y eso lo sabe Rashel Díaz, quien es nueve años mayor que su esposo Carlos García. Aunque ellos no tienen inconveniente con eso, en más de una ocasión la presentadora de 45 años ha sido blanco de críticas y señalamientos. De hecho, recientemente la cubana salió a defender su amor.

Esta semana, una de sus seguidoras bromeó acerca de lo joven que es Carlos, quien tiene 36 años de edad. Todo sucedió a raíz de una publicación que Rashel hizo en su cuenta de Instagram. Su marido le envió unas flores y la comunicadora decidió compartir una fotografía del gran detalle en sus redes sociales. En la imagen, se aprecia el arreglo floral con un número 23.

La instantánea estaba acompañada por el siguiente texto: “Amor mío gracias por hacerme sentir tan amada cada día, gracias por tus detalles. Estas flores tan hermosas me alegran mi día, me demuestran que acerté al decirte sí cuando me propusiste casarnos, de la mano de Dios todo es posible y tú y yo le servimos día a día. Te amo”.

En seguida, varios de sus followers le preguntaron el significado del número 23, y una de sus seguidoras se adelantó y comentó: “El marido tiene 23 (años) y lo están celebrando”. Rashel sacó de su error a la persona que escribió ese comentario y publicó: “Me hiciste reír, pero las bromas las recibo con amor”. La cubana agregó que ese número era algo súper especial para ellos: “El 23 es porque es nuestro número ya que el 23 de noviembre es nuestro aniversario. Pero pensándolo bien creo que haré que mi esposo cambie la licencia y se quite años para que tenga 23. Mejor, ¿no?”, concluyó el mensaje.

La gran familia de Rashel y Carlos

Luego de dos años de noviazgo, en noviembre de 2016, los enamorados novios decidieron pasar por el altar. La cubana aprovechó que en Acción de Gracias estaban sus seres queridos y pasaron de cenar en familia, a celebrar su enlace por el civil.

El pasado 22 de marzo, Raschel recordó el día que se comprometió con Carlos. Para conmemorar esa fecha única, la periodista compartió en sus redes sociales unas fotografías del mágico momento y contó a sus fans cómo fue que le dio el ‘sí quiero’ al amor de su vida. Carlos le había dicho que irían a dar un paseo en la playa y con engaños, la llevó hasta un gran terreno donde subieron a un globo aerostático. Una vez que estuvieron a una altura considerable, él le pidió que mirara hacia abajo y Rashel se encontró con un gran letrero que decía: “¿Te casarías conmigo?”. Lo mejor de todo fue que las familias de ambos fueron los cómplices perfectos de esta romántica sorpresa.

A pesar de que no tienen hijos en común, Rashel y Carlos forman una bonita familia con sus respectivos retoños; ella es madre de dos adolescentes, Juan y Daniela, mientras que él es papá de una niña llamada Madelyn.