Ana María Canseco revela los motivos detrás de su salida de Un Nuevo Día

Ana María Canseco ha ofrecido algunos detalles detrás de su inesperada salida del programa Un Nuevo Día, en el que permaneció durante más de 5 años. A través de su página de internet, la presentadora habló de sus planes a futuro, sus sentimientos ante la sorpresiva noticia y los posibles motivos que provocaron el final de su relación laboral con Telemundo.

“Si se preguntan cómo estoy, les aseguro que bien. Ahora sí estoy preparada. Los años y las experiencias del pasado me ayudaron a estar lista para cuando llegara un momento como éste. Sé que no es nada personal, esto es un negocio y entiendo perfectamente que el canal vaya hacia una dirección que no sea la mía”, escribió en su blog personal.

De acuerdo con este mensaje, la salida de la periodista habría sido a causa de una reestructuración del programa matutino. Los motivos de Canseco distan mucho de los ofrecidos por Daniel Sarcos, quien aseguró hace unos días que abandonaría la misma emisión debido a los múltiples proyectos profesionales que le impedirían cumplir con sus obligaciones en el programa.

Canseco también aprovechó para enviar un mensaje especial a sus compañeros del programa, con quienes forjó una entrañable amistad: “Quiero darles mi más sincero agradecimiento a quienes a lo largo de estos años me han apoyado. A los ejecutivos, productores y técnicos que siempre me trataron con respeto y cariño. A mis adorados compañeros Rashel Díaz, Adamari López, Daniel Sarcos, Mario Vannucci y a todos y cada uno de los que conforman este estupendo equipo”.

Con la vista puesta en el futuro:

Aunque las despedidas nunca son algo sencillo, todo parece indicar que Ana María ha tomado con bastante tranquilidad los recientes sucesos, enfocando sus energías en sus próximos planes a futuro. En el mismo comunicado, la presentadora explicó que muy pronto compartirá con todos sus seguidores los proyectos que tiene en puerta, aunque primero tomará un merecido descanso.

“Les informo que seguiré en el show unos días más, que me tomaré un descansito y la próxima semana tendré un Facebook Live con mis fieles seguidores, donde les contaré mis planes y responderé con mucho gusto preguntas que me quieran hacer. Mientras tanto, síganme en éste mi blog, en mis redes sociales y en mi programa de radio que se escucha en más de 50 ciudades, porque les aseguro que vienen cosas muy padres que ya les iré contando”, comentó.