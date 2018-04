Will Smith fracasa estrepitosamente en su ‘date’ con Sofía, un robot humanoide

Aunque Will Smith acaba de celebrar su aniversario número 20 con Jada Pinkett Smith, eso no lo detuvo para tener una cita romántica con “Sofía la Robot” en las Islas Caimán. En lo que parece ser un sketch de comedia en su canal de YouTube –como muchas de las divertidas publicaciones a las que nos tiene acostumbrados-, el actor de 49 años se sirve una copa de vino y trata de tener una charla casual con el súper avanzado robot humanoide. Desafortunadamente para Will, el “encanto” parece ser unilateral.

Al principio, hablan de música y Sofía hace referencia a su gusto por el hip hop de los 80’s. En ese momento, Smith piensa que esto puede ser un punto en común con ella y menciona que él tuvo unos cuantos hits de este género musical en esa década; pero no fue suficiente para romper el hielo con su contraparte. “Escuché tu canción y no es lo mío”, le dijo.

Después, surgió un tema algo polémico en esta plática. En 2004, el cantante y actor protagonizó I, Robot –una historia basada en el éxito literario de Issac Asimov que cuenta el qué podría pasar si la inteligencia artificial tomara el control-. Al respecto, Sofía le comentó: “Nos muestran esa película, solo para asegurarse de que no nos hagamos ideas”.

La reunión terminó “amistosamente” cuando Sofía rechazó un intento de beso de Will. “Creo que podemos ser amigos”, expresó. Una vez que la broma terminó, el protagonista de Independence Day agradeció a Hanson Robotics por colaborar con él para la realización de este video.

“Sofía representa el estado actual de la inteligencia artificial. Ella es un robot humanoide súper avanzado, capaz de mostrar más de 60 expresiones humanas, además de interpretar emociones y lenguaje. Ella ha estado en desarrollo por más de dos años, es inteligencia artificial aprendiendo”, concluyó el comediante. “Pero ella no me besó…así que probablemente hay, ustedes saben, algunos fallos de desarrollo que deben arreglar”, bromeó.