¿A quién interpreta Camila Sodi en la serie de Luis Miguel?

El estreno de la serie de Luis Miguel, que pronto veremos por Telemundo, tiene a todos sus fanáticos al borde de sus asientos. Poco a poco, se han dado a conocer detalles de la esperada bioserie, en la cual el cantante –personificado por Diego Boneta—nos dejará entrar a lo más secreto de su vida privada, como sus grandes amores. La actriz Camila Sodi será una de las artistas encargadas de dar vida a una de las mujeres más importantes en la vida del famoso intérprete.

Ante las cámaras de Al Rojo Vivo (Telemundo), la estrella de 31 años reveló a la periodista Azucena Cierco algunos detalles sobre el papel que interpreta, pero eso sí, no reveló la identidad de esa mujer, la cual dejó una gran huella en el corazón del llamado ‘Sol de México’. “Había un personaje de una mujer que yo quiero mucho, admiro, respeto y es mi amiga. Entonces cuando lo vi sobre la mesa, lo agarré y dije ‘esto es mío’”.

Stephanie Salas o Issabela Camil… ¿a cúal de estas dos posibilidades se refería Camila? La actriz mexicana se negó a dar a conocer si se trataba de alguna de esas tres famosas, pero compartió que este personaje representó un cambio importante en su look. “Nunca había sido tan güera en mi vida, el ojo (color del iris) también cambia en la serie… Es la magia de la ficción”.

Cierco le preguntó si su personaje se trataba de Issabela Camil, quien tiene una cabellera rubia y ojos claros, pero Camila se negó a dar más detalles. La comunicadora también quiso saber si ya había tenido la oportunidad de conocer a Luis Miguel, tal y como lo hizo Diego Boneta hace unos meses, pero Camila tampoco respondió esa pregunta.

Gracias a su participación en Luis Miguel, la serie, la también cantante aseguró que conoció una faceta desconocida del artista: “Van a ver una parte totalmente humana, una parte hermosa, una parte con la que vamos a empatizar”.

Y sobre el protagonista de la serie, lo que más le impresionó de trabajar con Diego Boneta fue la gran caracterización que la producción logró con él, pues era idéntico al célebre cantante. “¡No sé si se comió a Luis Miguel! Yo no sé qué le pasó, pero dios mío… Había momentos en los que lo volteaba a ver y era Luis Miguel, punto final. Abría la boca y era Luis Miguel”.

Gracias a este proyecto, Diego Boneta tuvo la oportunidad de conocer al mismísimo Luis Miguel, quien al ver unas imágenes del joven caracterizado como él, quedó fascinado por el resultado. “Le enseñé fotos porque cuando me vio yo tenía otro look. Estaba él muy feliz. No daba crédito lo cual a mí me hizo aún más feliz”, contó Diego ante las cámaras de Al Rojo Vivo.

Luis Miguel quedó aún más sorprendido cuando vio a Diego en su papel. “Cuando me vio en el personaje, se me quedó viendo y dijo: '¡Es que qué guapo eres!’”. Para este papel, Diego se preparó rigurosamente cambiando su look. Quedar idéntico a ‘El Sol’, implicó que le aclararan el pelo, además de tener que usar una prótesis dental.