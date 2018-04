La rabieta más tierna: el hijo de Alejandra Espinoza ¡no quiere ir a la escuela!

Mientras algunos niños tienen la ilusión por su primer día de clases, algunos como el hijo de Alejandra Espinoza no están tan emocionados porque llegue esa fecha. A través de sus redes sociales, la ex reina de belleza compartió con sus seguidores un video de su pequeño, quien al parecer no tiene muchas ganas de ir a la escuela y convertirse en un ‘niño grande’.

La presentadora subió un video súper tierno en el cual Matteo explica la razón por la cual aún no puede ser inscrito al colegio. En el clip, se deja ver al niño sentado en su sillita especial en la parte trasera del automóvil, mientras ‘Ale’ graba el material. Al fondo, se escuchan las voces de la modelo y de su esposo, el coreógrafo Aníbal Marrero, quienes le preguntan a Matteo en repetidas ocasiones el motivo por el cual no quiere ir al jardín de niños.

“¿Por qué no quieres ir a la escuela?”, le dice Alejandra. A lo que Matteo, quien recientemente cumplió tres años de edad, responde: “Yo quiero ir a la casa”. La conductora de Univision insiste, a lo que su hijo responde, al borde del llanto: “No quiero mamá, porque yo me quiero quedar con papá y mamá”.

Matteo no puede más con las preguntas de sus papás y comienza a hacer algunos pucheros. ‘Ale’ le pide que no llore y que por favor le diga el porqué de su negativa de ir al colegio. Aníbal también le pregunta sus razones, e incluso le dice que ya está grande. De la forma más dulce y entre lágrimas, Matteo contesta lo siguiente: “Yo quiero estar con mamá y papá. No quiero estar grande, soy muy pequeño”.

Las clases para Matteo pueden esperar

A diferencia de muchos padres que anhelan el primer día de escuela de sus hijos, Alejandra y Aníbal tomaron la decisión de esperar un poco más y aplazar el inicio de clases de su hijo. La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007 detalló que ya lo habían matriculado en un centro escolar, pero de última hora cambiaron de opinión.

“Ahora en abril Matteo iba a entrar a la escuela, ya lo habíamos inscrito mi esposo y yo, pero nos arrepentimos. Yo creo que en el momento en que los niños pisan la escuela no salen de ella hasta casi que por 15 años, entonces yo prefiero que Matteo se quede con nosotros en casa, por lo menos un “añito” más”, dijo ante las cámaras de MezcalTV.

Eso no significa que el pequeño esté todo el día en casa, pues tiene actividades deportivas que le permiten convivir con otros chicos de su edad. “Aníbal sí quería mandarlo a la escuela porque le gusta que esté con otros niños, pero para eso yo lo tengo dentro de muchas actividades para que pueda compartir. Ahora ya próximamente va a entrar al Taekwondo, entonces ahí va andar de karateka, ya lo verán en mis videos; y lo tengo en soccer, lo tengo en muchas actividades que puede compartir con otros niños, entonces la escuela la vamos a aguantar hasta el próximo año”, detalló.