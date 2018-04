Las fotos más creativas de las vacaciones de Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son dos apasionados de la playa que a la menor provocación, se despiden de la rutina citadina para pasar los días a la orilla del mar. En esta ocasión y aprovechando de los cálidos días de la primavera, la pareja de actores se encuentra en Puerto Morelos, Quintana Roo, en México, desde donde han hecho públicas varias imágenes de sus días libres, en los que además de presumir un cuerpo de 10, se han puesto muy creativos con la cámara.

Jugando con los planos y aprovechando el fondo lleno de arena, mar y atardeceres, Sebastián y Angelique se tomaron una foto que, gracias al enfoque y a la distancia en la que posaron uno del otro, parecía que el actor lamía a una pequeña Angelique Boyer, toma que dividió los comentarios de sus seguidores, pues algunos lo consideraron bastante creativo mientras otros opinaban que no era nada agradable a la vista. Al publicar la foto, Sebastián escribió: "¡Cuando digo que Angelique es muy dulce, sé por qué lo digo!".

Esta nueva dinámica de pareja y junto a varios amigos, se convirtió en una de las favoritas de Angelique y Sebastián ya que días después, publicaron una foto más en donde la creatividad es la principal herramienta. La actriz de Teresa, de nuevo en versión miniatura por el plano de la fotografía, acaricia con ternura a su novio, quien la toma entre sus manos con cuidado como si tratara de evitar que se cayera. Contenta con el resultado, Boyer motivó a sus seguidores a imaginar nuevas formas de jugar con la lente y su pareja para después publicar el resultado.

Angelique mostró una foto más de este juego de planos con una imagen en la que fue su turno de tener a un pequeño Sebastián. Recostada sobre la arena y con un bikini amarillo, la también modelo parece sujetar a su novio como si se tratara de un racimo de uvas que está a punto de comer. "Taggea a quien alimenta tu alma", escribió ella en el pie de foto de esta divertida imagen que encantó a miles de sus seguidores.

Además de mostrar el lado más divertido entre Sebastián y Angelique, las fotografías que publican sirven como marco de las palabras que se dedican uno al otro y con las que gritan su amor a los cuatro vientos a través de Internet. Poemas y palabras que nacen del corazón, son la constante en estas imágenes en las que la pareja demuestra lo enamorada que está y lo bien que la pasan cuando están juntos.

Santi, el otro perfecto acompañante de Sebastián Rulli

Aunque las vacaciones de Sebastián y Angelique son la escapada romántica perfecta, los varios días frente a la playa les permiten compartir el paisaje y la felicidad con sus amigos y familiares más cercanos. Una de ellas es Fernanda Castillo, a quien la pareja llama cariñosamente "hermana".

Pero hay una personita más que, gracias a una de las publicaciones de Sebastián, fue posible ver que está pasando los días junto al actor: su inseparable hijo Santi. El niño de 8 años de edad, y fruto de su matrimonio con Cecilia Galiano, también ha sido testigo del paradisiaco paisaje en el que Sebastián ha estado disfrutando de la vida mientras se deja acariciar por los rayos del sol. Con una postal de padre e hijo a la orilla del mar, de espaldas y luciendo idénticos trajes para nadar, el actor le dedicó un bello mensaje que destaca su lado más paternal. "El tiempo pasa y cada día te veo más grande y mi amor por ti no tiene fin. Ser tu padre es de los privilegios más grandes que me ha dado la vida. Te seguiré llevando de la mano hasta que tus alas me lo permitan. ¡Te amo, hijo mío!", expresó.

