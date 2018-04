El tatuaje secreto de Danna Paola que ha revolucionado las redes

Danna Paola sorprendió a sus seguidores este fin de semana, al compartir una reveladora fotografía en traje de baño. Aunque la guapa actriz lució una figura espectacular en la imagen, el detalle que llamó la atención de todos sus fans fue el pequeño tatuaje que quedó al descubierto en una de sus piernas.

A pesar de que es bien conocida la afición que la cantante tiene por los tatuajes, esta es la primera vez que comparte una fotografía en la que se pueda apreciar el pequeño diseño, que está ubicado en su entrepierna derecha. Debido a la lejanía de la postal, no se puede apreciar de forma clara cuál es la figura del tatuaje, aunque algunos de sus seguidores aseguraron que se trata de una tortuga.

Danna disfrutó de un inolvidable fin de semana en compañía de familiares y amigos en Isla Mujeres, México. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de fotografías en las que se le pudo ver de lo más contenta aprovechando el buen clima de las costas aztecas: “No puedo pedir más, felicidad plena”, escribió al pie de una imagen.

Aumenta su colección de tatuajes:

Al parecer, Danna Paola se ha vuelto aficionada a los tatuajes como muchas otras celebridades. Este sería el cuarto diseño que la actriz de 22 años dibuja en su cuerpo. De acuerdo con las fotografías que la cantante ha compartido en redes sociales, el primero de ellos lo hizo en el costado izquierdo. Se trata de la leyenda My Future is unlimited, que lleva desde principios de 2015.

El segundo, se trata de una pequeña marca de un beso que lleva en la parte superior de su espalda, justo debajo de su hombro derecho. A diferencia del primero, que fue trazado con la tradicional tinta obscura, este diseño lleva un encendido color rojo. Sobre el significado del tatuaje, Danna comentó: “Nos lo hicimos mi prima y yo. Ella es como mi hermana, así que es algo de familia. Representa mucha unión”, explicó a los medios hace un par de años durante una alfombra roja.

El último tatuaje que se conocía hasta la fecha de la intérprete se trata de la forma de una margarita que lleva en la parte inferior de su muñeca izquierda: “Este tatuaje se llama Me quiere no me quiere, amo las flores. Tiene que ver con esas cosas que a veces uno tiene que dejar ir”, explicó durante una entrevista para Primera Mano.

Sobre la reacción que tuvo su familia al ver su primer tatuaje, la cantante relató: “Mi papá me dijo: ‘¡Por qué te hiciste esas cosas!’. Solo me quedó decir que lo sentía, fue como un acto de rebeldía. Como actor muchas veces es difícil llevarlos, porque los tienen que tapar y todo eso. Pero bueno, ya no creo hacerme más”, aseguró durante la reciente emisión.