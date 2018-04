¡Vaya sorpresa! Taylor Swift da un concierto en el lugar donde empezó todo

En el reciente hit de Taylor Swift Look What You Made Me Do, ella proclama que la “vieja” Taylor no puede venir al teléfono ahora “porque está muerta”. Esta letra trajo consigo una ola de memes y fue un parteaguas del nuevo estilo musical para la cantante. Sin embargo, hace un par de días, la ganadora de diez Premios Grammy demostró que hay una parte definitivamente muy viva de esa “vieja Taylor” que cantaba country, al hacer una aparición sorpresa en el Bluebird Cafe de Nashville, donde fue descubierta por primera vez por Scott Borchetta de Big Machine Label Group, a principios de la década del 2000.

De acuerdo al Tennesean, el cantautor country Craig Wiseman estaba agendado para actuar, cuando la intérprete de Bad Blood se le unió en el escenario, desencadenando una ovación de pie por parte del público presente –apenas unas 40 personas-. El super éxito Shake It Off formó parte de este set de canciones, y fue filmado para un documental en honor al 35 aniversario del Bluebird.

VER GALERÍA

Mientras estuvo en el escenario, Taylor compartió unas palabras que explican por qué este recinto resulta tan especial para ella. “Quería decir simplemente gracias al Bluebird Cafe. Creo que cualquier compositor en Nashville sabe a lo que me refiero. Este es uno de esos sitios únicos, donde puedes venir y ver a los artistas tomar el escenario y poner sus canciones en el mundo”, dijo la cantante.

Por su parte, Craig Wiseman, que conoce a Swift desde que era una adolescente, contó una historia acerca de una fiesta en su casa; que incluía a Taylor y a Ed Sheeran robando una gran botella de whisky Fireball inflable. Una vez terminada la anécdota, Wiseman –ganador de dos Premios Grammy- y la cantante procedieron a tomar un shot de whisky de canela “por los viejos tiempos”. Además, ella le recordó –en tono de broma- que él había dejado pasar la oportunidad de coescribir Love Story con ella. Antes de empezar a cantar su hit del 2008, dijo “Esta es la canción que casi escribo con Craig Wiseman”.