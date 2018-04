Lo que hizo Melissa McCarthy para bajar de peso te animará a seguir su ejemplo

Melissa McCarthy se ha ganado un espacio especial en el corazón de la audiencia no solo por su carisma, también por el talento que derrocha cada vez que hace una aparición en la pantalla grande. Con ella hemos reído, llorado y nos hemos olvidado de nuestros problemas. Ahora, la intérprete de Bridesmaid está haciendo girar cabezas por la increíble transformación física que hizo en los últimos dos años y que ha inspirado a muchas personas a seguir su ejemplo para empezar una vida saludable y bajar de peso.

Foto: Instagram / @melissamccarthy

Tomar la decisión de cambiar el estilo de vida no es fácil, pero parece que después de mucho tiempo luchando con su sobrepeso, Melissa finalmente ha comenzado a ver los frutos de su esfuerzo, que no han pasado desapercibidos y el público la aplaude por ello. Este cambio no fue motivado por estética sino por salud, pues su cuerpo no respondía de la manera que ella esperaba. Además, el peso extra le causaba dolores en las rodillas.

Frente a esto, la actriz comenzó su camino a una vida más saludable que posteriormente la ayudó a sentirse mejor. Uno de los problemas que debió enfrentar a nivel laboral fue que uno de los directores para los que trabajaba no quiso mantener su contrato porque necesitaba a una persona con sobrepeso para el papel que había sido empleada. Sin embargo, no se dejó llevar por este hecho, por el contrario, tomó un impulso adicional para seguir llevando el estilo de vida que le garantizaría una vida más saludable.

Incorporó a su día a día una rutina de ejercicios básicos y cambió sus hábitos alimenticios. Ahora ella se alimenta cada 3 horas, come muchas proteínas y elige frutas y verduras como contornos en lugar de los carbohidratos a los que estaba acostumbrada.

La intérprete de Ghostbusters se inscribió con un coach personal e inició un programa de entrenamiento de cuerpo completo basado en pesas de cuatro días diseñado para dar forma y reafirmar cada músculo de su cuerpo, a fin de quemar calorías para eliminar la grasa corporal. Cuando empezó a ver los resultados, comenzó a sentirse mejor y su autoestima se elevó. También creció su amor a sí misma.

“A veces desearía tener mágicamente una talla seis y nunca más tener que pensar en nada. Es algo en lo que siempre estoy trabajando”, dijo Melissa en una entrevista realizada en 2016. En aquel momento se comentó que había perdido 20 kilos en casi un año.

El papel más reciente de Melissa para la pantalla es el que ha hecho en el filme Life of the Party Movie que se estrena el próximo 11 de mayo. Allí, la actriz encarna a una madre que luego de separarse de su marido decide ir a la universidad y lo hace al mismo tiempo que su hija, quien le enseña cómo es la vida de un estudiante en la actualidad. Es una comedia en la que se puede ver que la figura de Melissa está muy distante de aquella imagen que lucía en 2013 cuando interpretó a Cassie en The Hangover Part III.