En los últimos años, Jennifer López nos ha dejado dar un vistazo a su vida como mamá con tiernas imágenes de sus gemelos, Emme Maribel y Maximilian David. La cantante y su ex marido, el también intérprete Marc Anthony, dieron la bienvenida a los pequeños en febrero de 2008 y desde entonces, han compartido cantidad de fotos y videos adorables en Instagram.

Ahora, con 10 años recién cumplidos, los gemelos disfrutan los pequeños placeres propios de su edad. En esta ocasión, pudimos ver que no dejaron pasar la Semana Santa sin tener una divertida “cacería de huevos de Pascua” o Easter egg hunt junto a su madre, quien participa en la diversión con una simpática diadema de orejas de conejo y, por supuesto, ¡leyendo las pistas para conseguir los siguientes huevos de chocolate!.

La actual pareja de Jennifer, el ex beisbolista – y ahora comentarista de ESPN- Alex Rodríguez también se ha mostrado más que feliz en la convivencia con los hijos de su novia, que se llevan muy bien con las suyas, Natasha de 13 años y Ella de 9. Incluso se les ha visto como una gran modern family en eventos deportivos como juegos de los Lakers. “Mis hijas la admiran, siendo una mujer latina en este país, haciendo las cosas que ha hecho y la forma en que siempre ayuda a los demás. Si no es de beneficio social, ella no está interesada. Ni siquiera llevo la cuenta de todos sus trabajos. Ella es Superwoman y con mis hijas se ha portado genial”, dijo A-Rod para Extra.

López, por su parte, se abrió respecto a lo que representa la maternidad para ella cuando tuvo una entrevista con Ellen DeGeneres. “Amo a mis hijos. Desearía tener cuatro o cinco más”, dijo. “El hecho de poder amar a alguien incondicionalmente de esa forma y que ni siquiera te importe si ellos también te aman. Solo los amas demasiado. Esa relación es la bendición más grande del mundo”.