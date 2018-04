Antonela Rocuzzo y Leo Messi han hecho público una parte de su álbum más familiar coincidiendo con la celebración de la Pascua. El fubolista argentino y su mujer han querido mostrarnos, por fin, el rostro de su tercer hijo, Ciro, que este sábado cumplía tres semanas de vida -nació el pasado 10 de marzo-. Con unas instantáneas de lo más tiernas, el feliz matrimonio ha compartido momentos íntimos en familia en los que aparecen también sus otros dos hijos: Thiago, de cinco años, y Mateo, de dos.

¡Ya son familia numerosa! Leo Messi y Antonela Roccuzzo, padres por tercera vez

VER GALERÍA

La primera en desvelar la carita del bebé ha sido la orgullosa mamá. Antonella Roccuzzo ha querido felicitar las Pascuas a sus más de seis millones de seguidores con una fotografía en blanco y negro en la que aparece la feliz familia al completo. Muy sonrientes, la empresaria posa con el pequeño Mateo en brazos, mientras su marido sujeta a Thiago, que sostiene en su regazo a Ciro. La imagen, de lo más entrañable, ha acumulado en apenas dos horas cerca de medio millón de 'me gusta' y 5.000 comentarios. Instantes después ha hecho lo propio con una imagen en la que aparece el mediano de la casa, Mateo, con un huevo gigante de chocolate. "Mi conejito mediano", ha escrito orgullosa la argentina.

Felices Pascuas🐣🐣🐣 Una publicación compartida de AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) el Abr 1, 2018 at 4:19 PDT

🐰 Mi conejito mediano 🐰 Una publicación compartida de AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) el Abr 1, 2018 at 7:15 PDT

Minutos después, era el propio Messi el que compartía su particular colección de imágenes familiares. Además de hacer pública la misma instantánea que su mujer, el delantero del Barça decidía mostrar a sus casi 90 millones de seguidores algunas más en las que aparecen los pequeños de la casa con los orgullosos abuelos paternos, Jorge Messi y Celia María Cuccittini, padres del jugador blaugrana. La última de las cuatro fotografías la protagoniza el propio deportista junto a sus dos hijos mayores sentados sobre el césped del jardín. Aprovechando el día de descanso con motivo de la Pascua, Messi, que este sábado disputó un partido contra el Sevilla en el que marcó un gol decisivo en los últimos minutos, ha mostrado más orgulloso que nunca a todos los miembros de su familia en un álbum que acumula ya más de un millón y medio de 'me gusta' y 16.500 comentarios.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Tanto el argentino como su esposa ya compartieron con sus seguidores la primera imagen de la familia numerosa, el pasado 10 de marzo, cuando nació el pequeño Ciro. Aunque en aquel momento no hicieron pública la carita del recién nacido, eso no impidió que la instantánea consiguiera más de un millón y medio de 'me gusta' y 20.000 comentarios de sus fans, que fueron testigos de la felicidad de la pareja, que se dio el 'sí, quiero' el 30 de junio de 2017 en Rosario, Argentina, en una boda de ensueño a la que asistieron jugadores y exjugadores del Barça entre los que se encontraban Shakira y Piqué, Cesc Fábregas y Daniella Semaan, Carles Puyol y Vanesa Lorenzo, Xavi Hernández y Nuria Cunillera.