Siguiendo los pasos de su madre, Alexa Dellanos debutó como entrevistadora para Univision. La joven fue enviada al Ultra Music Festival, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a David Guetta, uno de los mejores DJ del mundo. La joven de 23 años fue invitada a Despierta América para platicar sobre esta experiencia, además de revelar si en esta nueva faceta profesional estaría dispuesta a entrevistar a Luis Miguel, uno de los grandes amores de su mamá, la periodista Myrka Dellanos.

Carlos Calderón y Francisca Lachapel conversaron con ella sobre su debut como entrevistadora y claro, no dejaron pasar el tema de Luis Miguel, el cual seguramente era algo esperado por los espectadores. Lachapel le preguntó si le gustaría conversar con el ex novio de su mamá, a lo que ella respondió con una gran sonrisa: “Sí, claro que sí”.

¿Qué tanto le preguntaría al intérprete? Alexa reveló que le gustaría saber muchas cosas sobre él y también confesó que lo conoce. Además de esto, la hija de Myrka expresó la gran admiración que siente por el cantante. “También soy fan de él, me encanta la música. Él es el mejor, así que me encantaría (entrevistarlo). A mi mamá también”, dijo entre risas.

Hay que recordar que de 2003 a 2005, Myrka Dellanos tuvo un sonado romance con el cantante de La Incondicional. Por esa época, cuando Myrka comenzó su relación con ‘El Sol’, su hija tendría alrededor de unos ocho años de edad, así que probablemente Alexa tenga algunos recuerdos del que fue galán de su mamá por dos años.

¿Myrka y Luis Miguel mantienen comunicación?

Aunque han pasado ya más de 13 años desde que la periodista terminara su noviazgo con Luis Miguel, aún es tema de conversación, ya que el cantante se ha destacado por ser uno de los artistas más celosos de su privacidad.

En febrero pasado, Myrka regresó a la alfombra roja de Premio Lo Nuestro con motivo del 30° de la entrega y ante las cámaras de Univision habló sobre su noviazgo con el artista. A su paso por El Gordo y la Flaca, la productora de 52 años aclaró que no dejó su carrera por Luis Miguel, como se dijo por algún tiempo.

“Eso es mentira, definitivamente… Las cosas se perpetúan y las mentiras continúan y eso no es cierto, nada tiene que ver que yo dejé Univision, no tiene nada que ver con Luis Miguel. Fue una decisión que yo tomé por situaciones de contrato y luego yo me quedé dos años más con mi programa En Exclusiva con Myrka Dellanos. Así que yo había cumplido 10 años de trayectoria en Primer Impacto, y realmente yo quería abrirme las puertas y hacer otro tipo de programas”.

Raúl de Molina y Lili Estefan, conductores del show, le preguntaron si seguía en contacto con ‘Luis Mi’, algo que prefirió no responder y decidió no seguir hablando más del tema, no sin antes desearle lo mejor a su ex pareja.