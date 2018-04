Para celebrar sus 21 primaveras, Becky G tuvo un festejo en grande con toques mexicanos en compañía de su familia y sus amigos más cercanos. Aunque la cantante alcanzó la mayoría de edad el pasado 2 de marzo, casi un mes después se llevó a cabo un súper festejo, al que también acudió su inseparable novio, el futbolista Sebastian Lletget.

A través de sus redes sociales, Rebecca Marie Gomez –nombre real de la intérprete –compartió varias imágenes de la divertida celebración, el cual se realizó en Candela La Brea, uno de los hot spots de comida mexicana en Los Ángeles, California. En su cuenta de Instagram, la joven de 21 años subió varias fotos con sus padres, los señores Frank y Alejandra Gomez, así como con sus tres hermanos menores, Stephanie, Frankie y Alex.

Agradecida por la asombrosa fiesta de cumpleaños, Becky acompañó las fotos de su fiesta con el siguiente mensaje, en el que deja ver lo importante que son sus seres queridos para ella: “Qué haría sin ustedes chicos… Fue la mejor noche de mi vida, gracias a mi bonita familia. Sorprendida es poco… cada detalle. Los amo muchísimo”.

La madre de Becky también usó sus redes sociales para publicar varias imágenes del festejo y agradeció a todos por haber sido parte de esta celebración. “Ellos son mi vida entera y los protegería con ella. Mi mundo, mi corazón, mi todo… Anoche fue un gran éxito y estuvimos rodeados por nuestros maravillosos amigos y familiares. Gracias a todos por venir y celebrar la fiesta sorpresa de Becky por sus 21 años”.

Alejandra Gomez también tuvo unas emotivas palabras para la festejada: “Este lazo que tenemos es más grande que cualquier cosa en el mundo y nadie podrá romperlo. No solo somos familia, también somos mejores amigas”.

A juzgar por las fotografías, parece que los Gomez tuvieron una velada increíble. Haciendo honor a sus raíces mexicanas, la festejada y sus invitados disfrutaron de los típicos antojitos mexicanos, así como de unos buenos cócteles, un karaoke donde probaron sus habilidades con el micrófono y hasta juegos de mesa, como la lotería. María Isabel López, dueña del lugar, también subió unas fotos de la fiesta de Becky G, y dejó ver que hubo una mesa de dulces mexicanos, donde no faltaron las tradicionales conchas de pan.

La fama y el éxito de la intérprete de Mayores no llegaron fácil, ni rápido. Su historia ha sido motivo de inspiración, pues con apenas nueve años de edad, Becky sacó adelante a su familia, quienes por aquel entonces lo habían perdido todo y vivían en la cochera de sus abuelos, en Inglewood, California.

Darse cuenta de la difícil situación económica en casa, le hizo darse cuenta que tenía algo que hacer por ellos y sus sueños. “Esa fue mi 'crisis' de la mediana edad. Fue el momento en que me dije: 'Tengo que ser una mujer, tengo que centrarme. ¿Qué voy a hacer?'. Nuestros problemas financieros fueron lo que realmente me empujó a probar suerte en la industria del entretenimiento”, confesó a Fox News Latino.

Aunque su niñez no fue sencilla, Becky guarda los recuerdos más felices de aquellos días. “Creo que como mis padres eran muy jóvenes, tenía la impresión de que estábamos creciendo juntos. A pesar de todas las dificultades que vivimos, creo que tuve una infancia maravillosa porque nunca me faltó amor, cariño o una familia. Mucha gente me dice: 'Vaya, ¿creciste de verdad en Inglewood?'. Creen que debió de ser muy duro para mí, pero estuvo bien. Mis padres siempre se esforzaron al máximo para darnos los mejor”.