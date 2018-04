Lejos de papá: Hannah, la hija de Alan Tacher, se mudará a California

Ha pasado poco más de un mes desde que Alan Tacher vivió uno de los momentos más felices de su vida: convertirse en papá por quinta ocasión. Sin embargo, el conductor solo podrá tener a los siete integrantes de su numerosa familia bajo el mismo techo por una corta temporada, pues ha revelado que su hija Hannah se mudará a California para estudiar la universidad.

“De repente me manda un mensaje, en la madrugada. Me puso: ‘Papá mira, OMG’, junto a una carta de aceptación de la universidad USC. Ella la estaba buscando con muchas ansias, con mucha emoción y la condenadota hizo todo lo que tenía que hacer, entre ello ser muy inteligente y tener muy buenas calificaciones, para que la aceptaran”, comentó Tacher a las cámaras de Univisión.

Además, el presentador de Despierta América explicó que no estaba muy conforme con la decisión de su hija mayor debido a la gran distancia que existiría entre la escuela y su hogar: “Yo no quería que se fuera a esa escuela, pero por lo lejos, es una gran universidad. Imagínense, está al otro lado de la nación. Yo en Florida y ella en Los Ángeles, pues va a estar un poco difícil”, expresó.

Sin embargo, Alan se dijo contento por el importante logro que ha conseguido su pequeña: “Pero bueno, la veo muy contenta, muy ilusionada, la voy a extrañar mucho. Es mi primera hija que se me va. Los hispanos estamos acostumbrados en nuestros países a que te vas de tu casa hasta que te casas, la universidad es una transición como cualquier otra, pero sigues viviendo en tu casa. Yo mismo me salí de mi casa hasta los veintitantos años”, recordó con una sonrisa.

“Pero ella no, ya se quiere salir, quiere emigrar y estar estudiando. Quiere vivir en California, siempre su sueño fue irse para allá y qué bueno que lo consiguió. Pero bueno, ella es la que decide, vamos a apoyarla. Es una de las pocas universidades que quiso visitar antes de las pruebas y vean, se salió con la suya”, relató.

Apoyando el sueño de su hija:

Aunque Alan reconoció que está un poco triste por la partida de su hija, aseguró que siempre apoyará los sueños y metas que tengan sus hijos, pues esa es la misión primordial de un padre, aunque cueste trabajo alejarse de sus pequeños.

“La voy a extrañar mucho, pero así es la vida. Hay que dejar volar a nuestros hijos. Gracias a Dios tengo otros cuatro para disfrutarlos. Así que me queda un rato, yo creo que cuando se me vaya el último que es Liam ya voy a estar tan viejito que ni me voy a acordar. Así que, a seguir disfrutando la vida, dejen que sus hijos sigan cumpliendo sus sueños, eso es lo más importante”, explicó.