La increíble escapada familiar de Lili Estefan a Las Bahamas

Lili Estefan aprovechó el fin de semana de pascua para disfrutar de unas increíbles vacaciones familiares en Las Bahamas. Este viernes, la carismática conductora y sus dos hijos, Lorenzo y Lina, hicieron maletas y se dirigieron a las paradisiacas playas del Caribe en compañía de algunos amigos.

El trío arribó muy temprano al aeropuerto para emprender el divertido viaje: “¡Bye, bye Miami! A dar una vueltecita por los cielos”, escribió la presentadora de El Gordo y la Flaca en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que aparece con sus hijos a punto de abordar su vuelo.

Al tratarse de un pequeño avión privado, Lili tuvo la oportunidad de fungir como piloto adjunto durante el viaje de aproximadamente una hora. Orgullosa, la conductora compartió una fotografía del especial momento. A sus espaldas, se puede apreciar al grupo de amigos que sus hijos invitaron para disfrutar de la pequeña temporada vacacional.

Horas más tarde, la conductora reveló que uno de los motivos de la aventura familiar, era para celebrar el cumpleaños de uno de los mejores amigos de Lorenzo: “Les comparto esta foto que significa mucho para mí. A este grupo de niños lo conocí cuando tenían apenas 3 añitos. Han crecido juntos a pesar de ir en diferentes escuelas y hoy se han convertido en unos adultos”.

“Me dan ganas de llorar al ver lo rápido que crecen nuestros hijos. Los amo muchísimo chicos. El tiempo vuela, así que no nos olvidemos de aprovechar cada minuto junto a nuestros hijos”, escribió junto a la postal donde aparece sonriente junto al grupo de amigos. Al parecer, Lili guarda una excelente relación con los amigos de sus hijos, pues es una asistente común a las fiestas y reuniones que suelen organizar los grupos de jóvenes.

Si hay algo que característico en la personalidad de Lili Estefan, es la gran sonrisa que siempre le acompaña, inclusive en los momentos más complicados de su vida. Para la conductora, ese es uno de los grandes secretos para atraer bienestar para ella y sus seres queridos: “La sonrisa te hace conseguir cosas muy positivas. No siempre hay que ser calculador, hay que actuar con el corazón sin esperar nada de vuelta”, explicó a People en Español.

“Todo mundo trabaja esperando cosas, premios y luego se decepcionan. Señores, la vida es una y hay que gozarla y disfrutarla. Yo creo firmemente que todo llega en su momento. He tenido varias etapas en mi vida, pero no fue hasta que tuve a mis hijos, cuando me di cuenta de lo que es una responsabilidad verdadera. Hay que aprender a tener todo balanceado, tener todos los huevos en la canasta”, comentó.