¿Reconciliación definitiva? Katy Perry muestra su admiración por los ‘abs’ de Orlando Bloom en Instagram

Es realmente difícil estar actualizado sobre el estatus de la relación entre Katy Perry y Orlando Bloom, después de terminar “oficialmente” hace algo más de un año, la pareja se ha dejado ver de vacaciones juntos en las Islas Maldivas y en las calles de Praga –donde el actor está grabando la serie Canival Raw-.

Por si quedaba alguna duda, la estadounidense y el británico han estado intercambiando mensajes cariñosos a través de las redes. La última de estas anécdotas, fue una foto que Bloom publicó donde enseña su tonificado abdomen con la leyenda: “Esta foto la guardo no solo por vanidad, sino como un recordatorio de que llegué a ese lugar y que sé cómo llegar cuando lo necesito”. Con estas palabras, el intérprete recordaba sus días filmando la película Zulu, en la que aparecía junto a Forest Whitaker.

Desde luego, la oleada de halagos no se hizo esperar; miles de fans haciendo gala de su admiración por el guapo británico y su “selfie” sin camisa. Entre los comentarios, estaba el de Perry, que no dudó en publicar: “De hecho, estaba buscando una tabla de lavar para mi ropa”.

El divertido coqueteo sucedió cuando ambos estaban en Tokyo, donde la cantante arrancó su Tour asiático hace unos días. Durante su concierto, Orlando estaba en el público animándola. Ella incluso le dedicó una canción. “Me siento muy querida. Esta canción trata sobre ser tan amado y tan visto, como nunca te has sentido antes. Este sentimiento de amor”, decía Katy al presentar su tema. Después, agregó: “Esto es For Me You See, para Bubba Doo”, al parecer revelando su apodo cariñoso para Bloom.

Aunque la pareja aun no ha confirmado que han reanudado su relación, una fuente compartió con People a principios de este mes que están juntos otra vez pero se lo están tomando con mucha calma, después de su ruptura en febrero de 2017. “Cuando Orlando y Katy rompieron se quedaron en contacto. Solamente estaban ocupados con sus carreras y no estaba funcionando”, reveló la fuente. “No son novios, pero parecen muy felices juntos. Orlando siempre dice las cosas más bonitas sobre Katy. Le encanta pasar tiempo con ella”, continuó.