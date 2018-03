Profesor califica si eres feliz en clase

Ir a la escuela y sacar buenas notas es una de las grandes preocupaciones de todo estudiante, más aún cuando hay materias que resultan más sencillas para unos que para otros. Pero en la clase de este profesor de primaria en Sevilla, las reglas son un poco diferentes. Además de calificaciones habituales, el Profe Ramón tiene una lista de conductas extra que también califica, pero en vez de angustiar a los pequeños del tercer grado, los motiva a ser felices cada día.

VER GALERÍA

Su inigualable método de calificación fue publicado por él mismo en su cuenta de Twitter, aunque lo que no se esperaba era que su forma de calificar se esparciera por las redes sociales. En una imagen, se podía observar que además de las tareas de español también se enfoca en que los niños tengan "otras notas", como ser feliz, jugar, reír y respetar a sus compañeros. "Ayer, inevitable día de notas, decidí entregarles las 'otras notas', que sin duda son las importantes de verdad", escribió el profesor al lado de la imagen que se ha hecho viral.

VER GALERÍA

Sorprendido de ver la gran difusión de su método de enseñanza y felicidad en clase, agradeció a todos aquellos que compartieron la imagen y que lo apoyan por ser un maestro excepcional. "Uno nunca espera que una publicación haga 'tanto ruido', soy un simple maestro que ama lo que hace. Pero si sirve para dar luz y conectar a personas que luchan cada día por una mejor educación, ¡pues más feliz aún! Gracias por tantos comentarios bonitos. ¡Seguimos!", expresó.

Notas relacionadas:

- Llevó a su bebé a su examen para entrar a la universidad y su esfuerzo le ha dado la vuelta al mundo

- Con dibujos de tiza, este dedicado profesor enseña a sus alumnos a usar una computadora

Motivado por las buenas reacciones que causó, quiso mostrar las reglas que hay en su aula, normas que sugieren otros profesores podrían replicar. "¿Quieres venir a nuestra clase? Tendrás que respetar nuestras exigentes normas. ¡Éste es nuestro salón!", explica antes de revelar que en el aula se aceptan sonrisas e ideas personales y se prohíbe no ser feliz, sentirse culpable o no cometer errores. Además, promueve la buena relación social motivando a los chicos a no aguantarse las ganas de dar un abrazo.

VER GALERÍA

¿Por qué lo hace?

La labor de este profesor no es sólo ser distinto a los demás maestros de su escuela o país, más allá de hacer sonreír a los niños, tiene un propósito que los beneficiará a futuro. "Intentamos que vean como algo natural estas otras notas. Esto es el fin de un proceso que comienza a principio de curso y en el que intentamos que las emociones sean una parte más del día a día en clase", ha comentado Ramón al medio local La Ventana.

"Aquí se valora aquello en lo que sabemos que van a sacar buenas notas. Ponemos en alza aquello en lo que destacan y se les da bien", explicó el profesor. "El objetivo principal es que, en un futuro, sean capaces de desenvolverse en un trabajo en equipo y tener empatía con los demás", dijo convencido de estar haciendo un buen trabajo con sus alumnos.