Diana de Gales y Gianni Versace: el triste verano de 1997

A algunos les ha sabido a poco y a otros a nada, como a la propia familia Versace que a través de un comunicado han querido mostrar su desaprobación sobre lo que "solo debe ser considerado un trabajo de ficción", sin embargo, hay que reconocer que la serie sobre el asesinato de Gianni Versace está dando que hablar. La segunda temporada de American Crime Story, cuando se han cumplido los veinte años del trágico final del diseñador italiano y fundador de la firma, ha venido a recordar cómo fue ese trágico verano de 1997 en el que, de forma inesperada y conmocionando al mundo, desaparecieron dos de las figuras claves de la década de los noventa: Gianni Versace y Diana de Gales.

Cuando fue asesinado a las puertas de su llamativa villa (Casa Casuarina), de Miami Beach, donde todavía siguen parando los turistas, Gianni Versace había levantado un imperio de 807 millones de dólares y había abierto 130 tiendas en todo el mundo. Eso sin olvidar que el italiano había logrado, con su estética exuberante, atrevida y barroca, tocar (y en parte transformar) uno de los armarios más cotizados de los noventa: el de Diana de Gales.

Fue en 1992 –annus horribilis para la Reina de Inglaterra- cuando el príncipe Carlos y Diana de Gales se separaron. Para entonces ella ya había comenzado su transformación de “Tímida Diana” a “Deslumbrante Diana”, pero la ruptura y el no verse en el compromiso de vestir cien por cien “british” fue definitivo y allí estuvo, entre otros, Gianni Versace. “Diana se interesó realmente en el mundo de la moda después de su separación del Príncipe. Noté que a partir de entonces tenía curiosidad sobre por qué los diseños eran como eran. Recuerdo bien que le preguntaba a Gianni constantemente por qué las cosas habían sido diseñadas de cierta manera”, recuerda Donatella Vesace, hermana pequeña del italiano y directora creativa de la firma, en unas declaraciones que recogió The New York Times.

“Para mi hermano y para mí su evolución gradual fue completamente fascinante, estábamos viendo la revolución de estilo de una princesa. Diana puso la moda de moda, no creo que nadie, antes o después, haya hecho por la moda lo que Diana hizo”, añadió Donatella. En ese sentido, solo cabe destacar que algunos de los "looks" más alabados de la Princesa en sus últimos años llevaban el sello de Gianni Versase. Desde el vestido con el que posó en la portada de Harper's Bazaar en 1991, con el pelo engominado y mostrando la nueva princesa que pensaba ser, hasta el mítico azul satén con el que conquistó al mundo durante su viaje a Australia en noviembre de 1996.

El divorcio oficial de Diana y Carlos se hizo efectivo el 28 de agosto de 1996, entonces la Princesa comenzó el primer (y último) año de su nueva vida. Su agenda se volvió frenética, más carismática y cercana si cabe, Diana continúa su lucha contra el Sida (una causa que antes no abanderaba la realeza), viaja a Angola para apoyar la eliminación de minas antipersona, conoce a Nelson Mandela, a la Madre Teresa de Calculta y, así encadena compromisos de peso y viajes internacionales hasta llegar al trágico verano de 1997.

Las vacaciones de la Princesa a bordo del yate Dodi Al Fayed dan la vuelta al mundo, Diana y el hijo del magnate de origen egipcio son la pareja más buscada del verano. Ese mes de julio, Gianni Versace presenta la que sería su última colección precisamente en el Hotel Ritz de París, el último lugar que pisó Diana de Gales antes de tener el fatal accidente en el Puente del Alma de la capital francesa.

Nueve días después del desfile Gianni Versace moría asesinado a las puertas de su casa después de su paseo por Ocean Drive, según la serie que está basada en el libro Vulgar Favors, de Maureen Orth, volvía con varias revistas debajo del brazo, una de ellas con la Princesa en portada. Diana de Gales abandonaba sus vacaciones en Saint Tropez para acudir a su funeral, que se celebró el 22 de julio en la Catedral de Milán. Semanas después el funeral se celebraría en la Abadía de Westminster para dar el último adiós a la Princesa, fallecida el 31 de agosto, y serían Donatella y Santos Versace –ambos hermanos del famoso diseñador y quienes cogieron las riendas de la empresa- los que volverían a acudir a un multitudinario funeral.