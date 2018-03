Así fue la especial celebración del cumpleaños número 47 de Alan Tacher

Alan Tacher celebró su cumpleaños número 47 de una manera muy especial. Aunque tendrá que hacer un viaje de trabajo a México por la tarde, el conductor ha encontrado la forma de compartir el importante día con sus seres queridos. Las sorpresas comenzaron por la mañana, cuando su pequeña hija Michelle le llevó unos chocolates a la cama.

Orgulloso, el presentador de Despierta América compartió un video del lindo momento: “¡Mejor regalo de cumpleaños imposible! Michelle y su feliz cumpleaños. ¡Para qué quiero regalos si tengo esto! Bueno, aunque sus chocolates y el dibujo de sus manitas estuvieron de diez”, escribió junto al pequeño clip que ya reúne cerca de 15 mil reproducciones.

Una publicación compartida por Alan Tacher (@alantacher) el Mar 28, 2018 at 10:46 PDT

Unas horas más tarde, Alan asistió a su programa de forma habitual, donde sus compañeros y la producción le organizaron una serie de sorpresas. La primera de ellas, un gran pastel con la imagen del conductor impresa sobre él: “Gracias por mi pastel de cumpleaños. ¡Los amo! Me pusieron solo una velita, qué decentes”, escribió junto a una fotografía del postre.

Durante la emisión, el conductor agradeció las múltiples muestras de cariño que recibió durante el día: “Son 47 primaveras y estoy feliz de la vida. Son 47 años, pero me siento de 54”, comentó con humor: “Ha sido un día lleno de mucho amor y mucho cariño de mi familia. Hoy mi esposa me dio un beso muy bonito y Liam no dejó de llorar, así que no dormí en toda la madrugada”, explicó con una sonrisa.

Esta no fue la única sorpresa que recibió Tacher, pues un día antes de celebrar su día, el conductor recibió un especial detalle de parte de la mamá de su esposa, Cristina Bernal: “Este es el primer regalo de cumpleaños de parte de mi suegrita linda. ¡Un postre muy sabroso! ¿Qué habrá querido decir con el cochinito de adorno? ¡Super regalo de cumple!”, escribió en redes sociales.

La felicitación más especial:

Momentos antes de partir a la Ciudad de México, el presentador se reunió con Cristina para disfrutar de una romántica comida. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un pequeño video en el que aparece el conductor disfrutando de un delicioso platillo, mientras entona una versión muy especial de Las Mañanitas.

“¡Feliz cumpleaños amor mío! Quisiera festejarte mucho más, pero a veces el trabajo y los compromisos nos ganan. Como quiera aquí hicimos un espacio para que este festejo no quede en blanco, por un año más de vida, de logros, metas, sorpresas y cosas que te sorprendan, como a ti te gusta. Que nunca acaben los retos y las sorpresas, que te hacen tan feliz. Te adoro mi ojitos”, escribió junto a la publicación.