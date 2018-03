Las increíbles vacaciones de Zuleyka Rivera por las Bahamas

Zuleyka Rivera tomó un respiro de sus actividades cotidianas para darse una escapada al Caribe y disfrutar de unas merecidas vacaciones. Luego de terminar su participación en el programa Un Nuevo Día, donde forma parte del equipo de conducción, la modelo abordó un vuelo con destino a Las Bahamas, lugar donde pasará unos días de descanso.

Poco después de llegar a la isla, la ex Miss Universo se dirigió a la playa para aprovechar al máximo el buen clima: “Si la vas a enamorar, siente. Si la quieres olvidar, no te enamores y si la llegas a besar, terminas entendiendo a respetar su suerte”, escribió Zuleyka al pie de una fotografía en la que aparece posando a la orilla del mar.

En la instantánea, la conductora luce un sensual bikini blanco que acompañó con una blusa llena de transparencias del mismo color. La sexy postal reunió cerca de 140 mil likes y un sinfín de comentarios destacando la espectacular figura que posee Rivera.

Al parecer, el pequeño Sebastián, hijo de la bailarina y el basquetbolista José Juan Barea, se quedó bajo el cuidado del deportista. En la cuenta de Instagram del pequeño, se publicó una fotografía donde aparece sentado frente a la cancha de los Dallas Mavericks, equipo donde juega su padre: “Apoyando a papá esta noche en su juego”, se puede leer al pie de la imagen.

Recientemente, la modelo habló de los motivos que le llevaron a separarse de Barea, con quien mantuvo una relación durante más de dos años: “Yo siempre he pensado que cuando te unes en amor con una persona, primero debes admirar muchísimo a esa persona, pero ese alguien te tiene que apoyar. Eso es algo que no me pasó”, comentó a Suelta la Sopa.

Aunque en el presente Zuleyka Rivera se encuentra muy feliz con su increíble físico, la conductora ha confesado en distintas ocasiones lo complicado que fue mantener su figura durante la etapa que fue elegida Miss Universo. En entrevista, la bailarina explicó que hubo momentos en que no se sentía merecedora de aquel importante reconocimiento: “Lo más difícil fue cargar con el título de la mujer más bella del universo cuando no me sentía de esa forma”.

“Hice mucho ejercicio, muchas dietas para llegar a un peso ideal para competir en Miss Universo. Cuando gané dejé de hacer ejercicio, porque no tenía tiempo. La dieta era algo imposible entre cenas, desayunos y eventos. Entonces tuve un rebote y ahí llegaron las críticas. La gente pensaba: ‘¿Cómo es posible que ella sea la mujer más bella del mundo?’, fue complicado”, reconoció ante las cámaras de Telemundo.