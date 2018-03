Así reaccionó Luis Miguel al ver a Diego Boneta interpretándolo

La vida y carrera de Diego Boneta no ha sido la misma desde hace un año, cuando aceptó el papel protagónico en la serie autobiográfica de Luis Miguel. Comprometido con este proyecto, Diego se sometió a una verdadera transformación física que lo llevó a ser uno de los dobles más fieles del cantante, incluso acudió con un especialista que le ayudó a separar los dientes frontales y, gracias al detallado proceso de peinado y vestuario, Diego logró convertirse en El Sol, un cambio que dejó impactado al mismo Luis Miguel.

VER GALERÍA

Para miles de fans, conocer en persona al cantante mexicano sería un sueño hecho realidad, y aunque Diego Boneta lo admira, su acercamiento fue muy distinto y personal, justo lo que el actor necesitaba para interpretar a detalle la vida de un artista de ese nivel. Los primeros contactos entre ambos fueron diferentes a las últimas pláticas que tuvieron sobre Luis Miguel, la serie, según contó Diego a una entrevista para Al Rojo Vivo, pues aunque veía cierto parecido en él, aún faltaba en su apariencia el toque final. "Le enseñé fotos porque cuando me vio yo tenía otro look. Estaba él muy feliz. No daba crédito lo cual a mí me hizo aún más feliz", recordó con una sonrisa el actor de 27 años. Si bien esa reacción dejó muy contento a Diego, las palabras de Luis Miguel al verlo como un auténtico doble, lo hicieron sonreír aún más. "Cuando me vio en personaje, se me quedó viendo y dijo: '¡Es que qué guapo eres!'".

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

- En exclusiva: los primeros videos de ‘Luis Miguel la serie’, la más esperada por sus fans

- PRIMICIA: Las fotos que no has visto de los personajes de la serie de Luis Miguel

El reto de la transformación fue sencillo en comparación con el que Diego se enfrentó al momento de interpretar los temas que hicieron famoso a Luis Miguel, pues en la serie, se utilizó la voz del actor para dar más realismo a la trama. "Él sabe perfectamente que me tocó cantar todas sus canciones y platicamos de eso. Me dijo 'Oye, sí te la puse difícil, porque te toca cantar todo en los mismos tonos'" reveló Diego.

En diversas partes del mundo los fans del cantante esperan con emoción el gran estreno de Luis Miguel, la serie, en la que se podrán ver a fondo los detalles de la vida de El Sol. "Está todo sobre su vida", explicó Boneta. "Admiro tanto a Luis Miguel por tener el coraje y la valentía de poder contarlo", agregó sin revelar las historias que se podrán ver en la serie que es producción de MGM y Gato Grande, y que en EU veremos por Telemundo y en Latinoamérica por Netflix.

VER GALERÍA

"Es raro poder conocerlo"

El trabajo de Diego, aunque difícil, tuvo al mejor asesor: el mismo Luis Miguel. Para el actor resultó un tanto curioso porque es un personaje en el que se podía apoyar en caso de que se dificultara una escena. "Es raro poder conocerlo porque muchas veces cuando toca interpretarlos, ya fallecieron y en este caso, tiene 47 años. ¡Está joven!".

En su plática, Diego también contó que se llevó una grata sorpresa al conocer a Luis Miguel, con quien tuvo una gran química desde el principio. "La pasamos tan bien", recordó el actor. "Algo que no me esperaba de él es su gran sentido del humor", dijo visiblemente emocionado por la experiencia que este proyecto ha llevado a su vida.

VER GALERÍA