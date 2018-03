Javier Bardem será Hernán Cortés en la nueva serie de Amazon

El director de películas tan míticas como ET o Jurassic Park, Steven Spielberg, ahora se ha puesto manos a la obra produciendo una mini serie para la plataforma de video de Amazon. La trama se centrará en el conquistador español Hernán Cortés, a quien dará vida en la pantalla chica nada menos que el multi premiado Javier Bardem. El guion fue escrito en los años 60’s por el gran Dalton Trumbo (Éxodo, Espartaco) y originalmente, la obra fue bautizada como Moctezuma. El proyecto volvió a tomar fuerza en 2014, impulsado por el estudio Dream Works, que encomendó la historia a Steve Zaillian, quien ostenta en su colección de guiones adaptados joyas como La Lista de Schindler, que precisamente Spielberg dirigió en 1993. Con este nuevo aire al guion, el título oficial será Cortés y su duración de cuatro capítulos -cada uno de una hora-.

Cortés explora especialmente la relación entre Hernán Cortés –que llegó al Valle de México en 1519- y el emperador azteca Moctezuma, quien fue el último soberano de esta interesante civilización mesoamericana. Bardem, por su parte, expresó mediante un comunicado: “Es un privilegio contar esta historia épica, una llena de drama y conflicto en el marco de este gran espectáculo histórico en el que dos civilizaciones distantes chocan en el cenit de su poder… Lo mejor y lo peor de la naturaleza humana salieron a relucir en toda su luminosidad y oscuridad. Como actor, no hay mejor reto que servir en un proyecto por el que he sido un apasionado por años”.

La mini serie fue realizada por Amblin Television, una casa productora creada por el propio Spielberg, que además cuenta entre sus fuentes de financiación a Universal Pictures. Otros nombres que participan en la producción de este proyecto incluyen al mismo Javier Bardem, Justin Falvey y Darryl Frank. Estos últimos, junto con Spielberg, comentaron sobre su protagonista: “Con Javier Bardem como Cortés tenemos a la estrella perfecta para este papel y estamos deseando comenzar a rodar”.

No es sorprendente que el actor español consiga este tipo de roles icónicos –hace poco protagonizó junto a su mujer, Penélope Cruz, el largometraje Loving Pablo, encarnando al famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar-, pues es poseedor de una gran carrera como intérprete, con un Oscar por mejor actor de reparto en No Country for Old Men bajo el brazo.

El gigante de Amazon se anotó por primera vez en la lista de las figuras importantes del streaming en 2014, cuando lanzó la serie Transparent. Más tarde, ganó seis Globos de Oro y diez Emmys, por títulos tan populares como The Marvelous Mrs. Maisel o Mozart in the Jungle.