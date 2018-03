Las tres cosas que apasionan a Lili Estefan y que no podría vivir sin ellas

Todos sabemos del amor que Lili Estefan siente por su hijos y su familia, así como por las carteras y la buena ropa. Pero hay tres cosas que la apasionan tanto, que no puede vivir sin ellas: las flores, que adornan espectacularmente su residencia y su oficina; los zapatos, que en pocas ocasiones repite y que combina espectacularmente con su atuendo; y los chocolates, que disfruta a escondidas durante los comerciales de su show El Gordo y la Flaca.

Comencemos por el calzado, generalmente de marca, que La Flaca elige en todo tipo de estilos y colores porque prefiere tener opciones, pues nunca se sabe lo que le tocará ponerse el día de mañana. Lo que sí busca siempre en ellos es el tacón alto, que aumente un poco más su ya alta figura. Y sobre el número de pares de zapatos que tiene en su clóset, dice que son demasiados para contarlos.

La cubana afirma que las cosas buenas duran toda la vida, por eso no le importa adquirir modelos de temporadas pasadas si se trata de un diseño clásico que nunca pasará de moda. Y en cuando al precio, es lo de menos, ya que no escatima cuando de zapatos se trata, aunque reconoce que algunos que son carísimos, invierte mucho tiempo para comprarlos en oferta en liquidaciones de Fin de Año o del 4 de Julio. “Yo llamo, averiguo, los veo tres, cuatro veces, y les digo 'en cuanto salgan en venta me llaman'. Esto hay que trabajarlo mucho, ahorrar dinero es un trabajo”, dijo al canal de videos de Univisión.

A post shared by Lili Estefan (@liliestefan) on Oct 12, 2015 at 5:31pm PDT

Lo segundo que es vital para Lili son las flores, que abundan en su hogar, las cuales le son especialmente diseñadas por un amigo y propietario de una florería de Miami. Pero no sólo a su casa, sino a su oficina de Univison le son llevadas para derle olor y color a su lugar de trabajo.

Prácticamente cada dos o tres días Lili comparte fotografías en sus redes con los arreglos de diferente tipo de flores que le mandan, y que han llegado a adornar fiestas y fechas significativas en su familia. ¿Y en Navidad? Ni se diga… su casa se convierte en un invernadero de colores por cada rincón.

La tercera pasión de presentadora es el chocolate, que siempre está comiendo en sus presentaciones gourmet, de barra o confitados. Quienes la conocen de cerca saben que es común que esconda en el sillón donde está sentada un paquete de chocolates, que disfruta durante los comerciales. Y aunque no acostumbra salir al aire comiéndolos, hay veces que el antojo es tanto, que no se aguanta y le da una mordida en pleno show, o sabiendo que Raúl está a dieta, le invita un trozo sólo para probar su fuerza de voluntad.

Su gusto por esta golosina es tanta, que incluso la popular campaña Got Milk! de famosos promoviendo la leche con fotografías con bigotes pintados de blanco, que hizo durante Halloween hace varios años, eligió a Lili, quien quiso ponerle su toque personal al hacerlo con leche de chocolate. “Los niños pequeños y los adolescentes no toman los tres vasos de leche recomendados al día. La leche con chocolate puede ser un ‘arma secreta' de las mamás para ayudar a proporcionar el calcio y otros nutrientes”, dijo en el lanzamiento de la campaña que la mostró a ella y a sus hijos con bigote de chocolate.