Increíble, pero cierto: a Ryan Gosling lo contrataron para una película ¡por feo!

Si preguntamos que es lo que más gusta del galán Ryan Gosling, todos se debatirán entre su mirada azul, su abdomen de six-pack o sus portentosos brazos. Algunos más apasionados hasta podrían llegar a defender el tatuaje de la mano de un monstruo dejando caer un corazón sangriento que el mismo actor se hizo cerca del codo con un kit de tatuador. Como sea, simple y sencillamente es el hombre perfecto.

Pero como donde todos piensan igual, nadie piensa mucho, hay quienes se atreven a navegar contra corriente calificando al galán de Hollywood de feo, como el mismísimo director que lo lanzó a la fama en 2004 en la romántica cinta The Notebook, donde Gosling interpretó a Noah, un rol sin muchos matices ni cambios en el desarrollo de la historia. Es más bien de un tipo que se enamora, que no hace nada al respecto, que sigue enamorado, que espera a que la chica aparezca y al final de la película sigue enamorado. Su personaje no tiene un arco dramático, y precisamente por ese motivo ningún otro actor quiso interpretarlo. Nicholas Sparks, autor de la novela en la que se basa la cinta, admitió que Gosling consiguió el papel porque nadie lo quería, porque Noah era una especie de pieza sensible de madera que existía solamente para el papel interpretado por Rachel McAdams.

El mismo Gosling contó a la revista Company una historia increíble de creer por las miles de fanáticas del actor, en la que revela los motivos por los cuales el director de The Notebook, Nick Cassavetes, le dio el papel: “Me llamó para encontrarlo en su casa. Cuando llegué allí, él estaba parado en su patio trasero, me miró y me dijo: 'Quiero que hagas este papel porque no eres como los otros actores jóvenes que hay en Hollywood. No eres guapo, no eres genial, sólo eres un tipo normal que parece un poco loco”. O sea que básicamente Cassavetes lo contrató porque a Gosling no le importaban los arcos dramáticos del personaje, es feo y luce desquiciado.

Talentoso, cool y perfecto

Pero la galanura de Gosling no está en entredicho por la gran mayoría de sus fans, quienes además de expresar su admiración por el físico del actor, lo consideran talentoso y nice. De hecho, muchas publicaciones señalan al canadiense como lo más cercano a la perfección masculina. Por ejemplo, ha sido nombrado la persona más cool del 2011 por la revista Time, por combinar de maravilla su simpatía y su excelencia actoral. En 2012 una encuesta de Heat sobre los hombres más sexys del planeta lo ubicó en segundo lugar, sólo superado por David Beckham. En 2014 GQ lo ubicó como el segundo hombre más elegante del mundo. En tanto que Vogue México lo calificó en 2017 simple y sencillamente como el hombre perfecto.