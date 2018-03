¡Comienza la cuenta atrás! Shakira 'trabaja duro' para volver de nuevo al trabajo

El próximo 3 de junio Shakira volverá a los escenarios con El Dorado World Tour, la sexta gira musical de su carrera. Para ese momento, quedan apenas tres meses, por esa razón, la cantante colombiana ha empezado a entrenar para estar en forma de cara a esta amplia lista de conciertos con los que recorrerá el mundo. Para ello, se ha puesto en manos de Anna Kaiser, la entrenadora de celebrities y experta en salud y fitnes, además de fundadora y CEO de la empresa AKT in Motion.

Tal y como podemos ver en la imagen que ha publicado en sus redes sociales, la artista aparece con unas mallas rojas y un top negro posando de perfil y con los brazos colocados de forma sensual y con el pelo alborotado. A su lado, su entrenadora, con mallas y top negro en lo que parece una pequeña sala de gimnasio rodeada de espejos. "Trabajando duro", ha escrito como pie de foto.

Con este nueva instantánea, da el pistoletazo de salida a la cuenta atrás para su vuelta a los escenarios, después de que a principios del mes de noviembre de 2017 anunciase la cancelación del inicio de su gira como consecuencia de una hemorragia en las cuerdas vocales. "He tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera. A fines de julio, en un control rutinario y antes de empezar a diseñar esta gira, confirmé que mis cuerdas vocales se encontraban en perfecto estado. Sin embargo, a finales de octubre, en la recta final de mis ensayos, sentí una ronquera inusual que me impedía cantar. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha", reconocía la artista que, muy sincera con sus fans, afirmaba estar viviendo una auténtica "pesadilla". "Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación. En todos los años que llevo cantando jamás me encontré en una situación similar", afirmaba.

A lo largo de todos estos meses, la colombiana ha ido dando muestras de su recuperación a sus fans, a los que ha deleitado con vídeos en los que aparece cantando, demostrando que sus problemas en las cuerdas vocales van por muy buen camino. Precisamente el apoyo de sus millones de seguidores ha sido clave en su recuperación, es por ese motivo que nunca se ha querido olvidar de ellos y ha dedicado muchas de sus publicaciones. “Para mis fans que ‘nunca me dejan caer tan bajo, me levantan’”, escribía en uno de sus posts.

No solo ellos han motivado a la artista a no rendirse. Su familia, principalmente su pareja, Gerard Piqué, y sus dos hijos, Milan y Sasha, han sido parte fundamental de su recuperación. "He vivido momentos en los que las oraciones y mensajes cariñosos de ánimo, junto con el apoyo de mi familia, han sido lo único que me mantuvo con ánimos".