Paris Hilton tras recuperar su anillo de compromiso: 'Tengo un karma increíble'

Paris Hilton es una chica con suerte. No solo posee una gran fortuna y la vida le sonríe en el amor, sino que también los astros parecen haberse puesto de su parte para que encontrara su anillo de compromiso, valorado en dos millones de dólares (1,6 millones de euros) tras haberlo perdido recientemente en un club de Miami. Según se hicieron eco varias publicaciones internacionales como Page Six o People, la ‘celeb’ bailaba despreocupada en un local de moda de la cuidad cuando sintió que la joya que le regaló su prometido, Chris Zylka, salía volado por los aires hasta acabar en el interior de un cubo de hielo. Afortunadamente, todo quedó en un mal momento y la valiosa pieza regresó a su dedo en poco tiempo. Aún así, la nieta del magnate heredero no ha dudado en reconocer en sus redes sociales que tiene “un karma increíble”.

Una vez recuperada del susto, Paris ha utilizado su cuenta de Twitter para compartir el suceso con sus 18 millones de seguidores. “El anillo era tan grande y pesado que, mientras bailaba, voló literalmente desde mi dedo a un cubo de hielo un par de mesas más allá. Gracias a Dios, por un milagro, mi prometido lo encontró antes de que lo hiciera otro que, probablemente, no lo hubiera devuelto. ¡Soy muy afortunada!”, reconocía la estrella en un mensaje publicado días después del incidente, que tuvo lugar durante la madrugada del viernes al sábado, 24 de marzo, en la sala de fiestas Mana Wynwood de Miami.

The ring was just so heavy and big that while I was dancing it literally flew off my finger into an ice bucket a couple of tables over. Thank God by some miracle my fiancé found it before someone else did and most likely would not have returned it. I am so lucky!